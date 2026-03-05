Golden Eagle Ylli mposht Sigal Prishtinën në sekondat e fundit
Ndeshja e xhiros së 22-të në Superligën e Kosovës në basketboll mes Sigal Prishtinës dhe Golden Eagle Ylli ofroi dramë deri në sekondën e fundit, me mysafirët nga Suhareka që dolën fitimtarë në fund me rezultat 82-80.
Për pjesën më të madhe të ndeshjes, Sigal Prishtina mbajti epërsinë, duke kontrolluar lojën në çerekun e tretë me rezultatin 20-13, dhe duke nisur periudhën e fundit me shtatë pikë avantazh, 68-61.
Por Golden Eagle Ylli arriti ngadalë të shkrinte diferencën dhe barazimi erdhi vetëm 46 sekonda para fundit, me pikët e barazimit të shënuara nga Tyreek Smith, i cili më pas realizoi edhe pikën vendimtare për fitoren e ekipit suharekas.
Tyreek Smith u dallua si lojtari vendimtar i ndeshjes, duke shënuar 21 pikë, 5 kërcime dhe 1 asistim.
Kontribut të rëndësishëm dhanë edhe Erjon Kastrati me 13 pikë dhe Scott Bamforth me 12 pikë, të cilët ndihmuan Yllin të siguronte fitoren.
Te Sigal Prishtina spikati Deondre Burns me 22 pikë, 5 kërcime dhe 1 asistim, por përpjekjet e tij nuk mjaftuan për ta parandaluar humbjen e pestë rresht për ekipin prizrenas.
Golden Eagle Ylli tani mban vendin e pestë në tabelë me 31 pikë pas 9 fitoreve dhe 13 humbjeve, ndërsa Sigal Prishtina renditet e shtata me 30 pikë, me 8 fitore dhe 14 humbje./Telegrafi/