Goditje e re për Putinin - rafineria strategjike e Saratovit ndalon prodhimin pas sulmit me dronë
Goditje tjetër për presidentin rus, Vladimir Putin - edhe një rafineri ka ndaluar plotësisht punën pas sulmit me dronët ukrainas.
Rafineria e naftës në Saratov, një nga impiantet më të vjetra të përpunimit të naftës në Rusi, ka ndaluar plotësisht operacionet pas një sulmi me dronë, raporton agjencia Reuters.
Sipas raportimeve, rafineria ka ndërprerë përpunimin e naftës bruto pas dëmtimeve të shkaktuara nga sulmi ajror.
Objekti konsiderohet një nga qendrat kryesore të prodhimit të karburanteve në rajonin e Vollgës dhe ka një rëndësi të madhe për furnizimin energjetik të Rusisë.
Ndërprerja e punës së rafinerisë përbën një tjetër goditje për sektorin energjetik rus, i cili në muajt e fundit është përballur me sulme të përsëritura me dronë ndaj objekteve të naftës dhe gazit.
Rafineria e Saratovit është pjesë e infrastrukturës strategjike të industrisë ruse të energjisë dhe ndërprerja e përpunimit mund të ndikojë në prodhimin dhe furnizimin me karburante në tregun vendas. /Telegrafi/