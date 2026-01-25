Gmail po ka probleme me ‘spam’-in dhe klasifikimin e gabuar
Nëse llogaria juaj Gmail nuk duket se po funksionon siç duhet sot, nuk jeni vetëm.
Paneli zyrtar i statusit për Google Workspace sugjeron se problemet filluan rreth orës 5 të mëngjesit të Paqësorit të shtunën në mëngjes, me përdoruesit që përjetuan si "klasifikim të gabuar të email-eve në kutinë e tyre hyrëse ashtu edhe paralajmërime shtesë për spam".
Kjo do të thoshte që kutia hyrëse kryesore ishte e mbushur me mesazhe që normalisht do të shfaqeshin në kutitë hyrëse të promovimeve, sociale ose përditësimeve, dhe se paralajmërimet për spam po shfaqeshin në email-et nga dërgues të njohur.
Përdorues të tjerë janë ankuar në mediat sociale se "i gjithë spam-i po shkon direkt në kutinë hyrëse", dhe se filtrat e Gmail duken "papritmas plotësisht të prishur", transmeton Telegrafi.
"Ne po punojmë në mënyrë aktive për të zgjidhur problemin. Si gjithmonë, ne i inkurajojmë përdoruesit të ndjekin praktikat më të mira standarde kur merren me mesazhe nga dërgues të panjohur", tha Google.