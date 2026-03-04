Gjykata Kushtetuese hedhë poshtë ankesën ndaj gjuhës shqipe tek mallërat
Anëtarët e Gjykatës Kushtetuese vendosën sot që gjuha shqipe duhet që të jetë prezente së bashku me gjuhën maqedonase në mallërat në tregun e Maqedonisë së Veriut, duke hedhur poshtë kështu një ankesë të avokatit maqedonas Valentin Pepelugoski.
Gjyqtarët e hodhën poshtë kërkesën e Pepelugoski-it për të hequr pjesë nga 6 nenet e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorëve.
Në ankesën e tij, Pepelugoski kishte pretenduar se gjuha shqipe nuk duhet përdorur në etiketat dhe dokumentacionin përcjellës informues të mallërave.
Vendimi i sotëm i Gjykatës Kushtetuese konfirmon kushtetueshmërinë dhe ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe për çështjen në fjalë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate