Gjykata ia anuloi tarifat, reagon ashpër Trump: Vendim i turpshëm i gjykatësve
Të premten, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi se presidenti amerikan, Donald Trump, shkel ligjin federal duke vendosur një sërë tarifash tregtare në mbarë botën pa autorizim të qartë nga Kongresi amerikan.
Trump ka reaguar pas këtij vendimi duke deklaruar se ky ishte një vendim i turpshëm i gjykatësve.
“Më vjen turp për disa anëtarë të gjykatës, sepse nuk kanë guximin të bëjnë atë që është e drejtë për vendin tonë. Çfarë turpi, ata i janë nënshtruar ndikimit të huaj”, tha presidenti amerikan.
Lideri amerikan falënderoi tre gjyqtarët që votuan në favor të tij, para se të shtonte se vendet e huaja, “që na mashtrojnë prej vitesh”, tani “po kërcënojnë në rrugë”. “Nuk do të kërcënojnë gjatë, këtë mund t’ju siguroj”, shtoi ai “demokratët në gjykatë janë të kënaqur… automatikisht votojnë kundër”.
Ai përsëriti se gjykata e kishte zhgënjyer shumë dhe se ai thjesht “donte të ishte një djalë i mirë”.
Trump pretendon se tarifat e tij kanë përfunduar “pesë nga tetë luftërat” që ai thotë se i ka zgjidhur. “Të pëlqejë ose jo, përfshirë Indinë dhe Pakistanin”, shtoi ai. “Kjo mund të kishte përfunduar me luftë bërthamore.” Trump thotë se kryeministri pakistanez i tha se “mund të kishte shpëtuar 35 milion jetë duke na bërë të ndalonim luftën”.
“Po përgatiteshin të bënin gjëra të këqija, por na dhanë siguri kombëtare të shkëlqyer. Këto tarifa… së bashku me kufijtë tanë të fortë, reduktuan sasinë e fentanilit që hyn në vendin tonë për 30 për qind kur i përdora si ndëshkim ndaj vendeve që dërgonin ilegalisht këtë helm në vendin tonë për të helmuar të rinjtë tanë; të gjitha këto tarifa mbeten”, tha ai.
“Unë fitova me miliona vota. Fitova me një rezultat të qartë. Me gjithë mashtrimet që ndodhën, dhe ka pasur shumë, ne gjithsesi fituam bindshëm. Kemi alternativa pasi Trump na mori tarifat. Atëherë do t’u tregojmë sa budalla është ky vendim, do të kursejmë para, shumë para. Mund të shkatërroj tregtinë, mund të shkatërroj shtetin, mund të bëj çfarë të dua, por nuk mund të vendos dollarë tarifa. Mendoni sa e çuditshme është kjo. Me alternativat mund të kërkoj tarifa edhe më të mëdha, praktikisht tani na e kanë lejuar këtë,” tha presidenti amerikan.
Ndryshe, Gjykata e Lartë njoftoi se fuqia emergjente mbi të cilën u mbështet lideri amerikan për të imponuar tarifat “nuk mjafton” për të justifikuar vendosjen e tyre sipas përmasës dhe qëllimit që ata kishin.Gjykata e konsideroi këtë një shkelje të kufizimeve ligjore që ndahen midis pushtetit ekzekutiv dhe atij legjislativ, sipas Kushtetutës së SHBA-së.
Si rezultat, shumica e tarifave të vendosura nën këtë ligj emergjent tani mund të shpallen të paligjshme, dhe kompanitë që paguan këto tarifa mund të kërkojnë rimbursime për shumën e paguar gjatë periudhës që ato ishin në fuqi. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com