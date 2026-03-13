Gjykata hedh poshtë akuzat ndaj Fikrim Damkës
Gjykata ka hedhur poshtë akuzat e ngritura ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP) dhe zëvendëskryeministrit të Kosovës, Fikrim Damka, duke vendosur ndërprerjen e plotë të procesit gjyqësor ndaj tij.
Sipas vendimit të gjykatës, në rastin e iniciuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës për veprën penale “keqpërdorim i detyrës zyrtare”, u konstatua se pretendimet e ngritura nuk mbështeten në prova të mjaftueshme.
Gjykata shqyrtoi aktakuzën e përgatitur nga prokuroria në kuadër të hetimeve për këtë rast dhe arriti në përfundimin se nuk ekzistojnë baza të mjaftueshme për vazhdimin e procedurës penale.
Në vendimin e publikuar më 16 shkurt 2026 thuhet se janë pranuar kundërshtimet e paraqitura nga avokati i Damkës, Artan Qerkini, si dhe nga avokati i të akuzuarit tjetër në këtë rast, Besim Kamberaj, Burim Azemi.
Sipas vendimit gjyqësor, aktakuza e Prokurorisë e datës 4 korrik 2025, me numër PPPS.nr.76/2023, është refuzuar nga gjykata. Për shkak të mungesës së provave, është ndërprerë edhe i gjithë procesi penal ndaj të akuzuarve.
Në dokumentin e gjykatës theksohet se akuzat e ngritura ndaj Damkës nuk kanë bazë ligjore, prandaj çështja është përmbyllur pa hyrë në shqyrtimin e meritave të rastit.
Me këtë vendim, procesi gjyqësor ndaj Damkës konsiderohet i përfunduar. /Telegrafi/