GJKKO ndryshon masën e sigurisë për Ajola Xoxën, bashkëshorten e Veliajt
Gjykata e Posaçme ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë për Ajola Xoxën. Më herët, Xoxa ishte nën masën “detyrim për paraqitje” pranë policisë gjyqësore, si edhe ndaj saj ishte vendosur ndalimi për të dalë jashtë vendit.
Sipas vendimit më të fundit, gjykata ka vendosur ta lërë atë pa masë sigurimi. Ndryshimi i masës është bërë për shkak të gjendjes shëndetësore të saj.
Aktualisht ndaj Xoxes, që nga shkurti i vitit të kaluar janë vendosur masat e sigurisë “detyrim paraqitje” dhe “ndalim i daljes jashtë vendit”.
Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në masën “arrest me burg” që prej 10 shkurtit 2025 kur u arrestua me urdhër të SPAK, ndërsa ndaj janë ngritur 13 akuza, përfshirë korrupsionin pasiv, pastrimin e parave, mosdeklarimin e pasurisë dhe shpërdorimin e detyrës.
Kryebashkiaku i ka kundërshtuar, teksa aktualisht ka nisur edhe procesi gjyqësor në GJKKO, ku janë mbajtur seancat e para. Për shkak të gjendjes shëndetësore prej shtatëzanosë, bashkëshortja e kryebashkiakut përfaqësohet nga avokati. /Euronews.al/