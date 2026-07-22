Manchester City thuhet se ka arritur një marrëveshje në parim për kushtet personale me mesfushorin e Lille, Ayyoub Bouaddi.

Sipas gazetarit Nicolo Schira, 18-vjeçari maroken ka rënë dakord për një kontratë me Cityn deri në vitin 2031, me ish-kampionët e Ligës Premier që tani janë në bisedime me Lille për një transferim të mundshëm.

City shpreson të veprojë shpejt për të siguruar nënshkrimin e Bouaddit dhe për të mposhtur konkurrencën nga dy klube të tjera të mëdha evropiane që janë gjithashtu të interesuara për reprezentuesin maroken.

Bouaddi është shfaqur si një nga mesfushorët e rinj më emocionues në Evropë pas performancave të tij mbresëlënëse në Kupën e Botës 2026, ku ai ndihmoi Marokun të arrinte në çerekfinale para eliminimit të tyre nga Franca.

Mesfushori i Lille ka tërhequr interes nga disa klube kryesore, me raportet që sugjerojnë se skuadra e Ligue 1 mund të kërkojë rreth 100 milionë euro për shërbimet e tij këtë verë. /Telegrafi/

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