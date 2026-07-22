Gjiganti i Ligës Premier arrin marrëveshje me Ayyoub Bouaddi
Manchester City thuhet se ka arritur një marrëveshje në parim për kushtet personale me mesfushorin e Lille, Ayyoub Bouaddi.
Sipas gazetarit Nicolo Schira, 18-vjeçari maroken ka rënë dakord për një kontratë me Cityn deri në vitin 2031, me ish-kampionët e Ligës Premier që tani janë në bisedime me Lille për një transferim të mundshëm.
City shpreson të veprojë shpejt për të siguruar nënshkrimin e Bouaddit dhe për të mposhtur konkurrencën nga dy klube të tjera të mëdha evropiane që janë gjithashtu të interesuara për reprezentuesin maroken.
🚨 Excl. - Agreement in principle for a contract until 2031 between Ayyoub #Bouaddi and #ManchesterCity, which are now in talks to try to sign him fron #Lille. #MCFC are pushing to anticipate two other top european clubs, which are interested in morrocan player. #transfers #LOSC https://t.co/XS4WGKTbTb
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026
Bouaddi është shfaqur si një nga mesfushorët e rinj më emocionues në Evropë pas performancave të tij mbresëlënëse në Kupën e Botës 2026, ku ai ndihmoi Marokun të arrinte në çerekfinale para eliminimit të tyre nga Franca.
Mesfushori i Lille ka tërhequr interes nga disa klube kryesore, me raportet që sugjerojnë se skuadra e Ligue 1 mund të kërkojë rreth 100 milionë euro për shërbimet e tij këtë verë. /Telegrafi/