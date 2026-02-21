Gjiganti anglez me ofertë prej 100 milionë eurosh për Rafael Leaon
Afati kalimtar i verës 2026 po përgatitet për një ndryshim sizmik me interesin e ripërtërirë të Manchester United për yllin portugez Rafael Leao. Menaxhmenti sportiv, tani nën drejtimin strategjik të Grupit INEOS, po kërkon të bëjë një hap vendimtar për ta rikthyer klubin në krye të botës.
Sipas raporteve të fundit nga The Daily Mail dhe Football Transfers, Manchester United e ka identifikuar sulmuesin e Milanit, Rafael Leao, si nënshkrimin e tyre kryesor. Sulmuesi 26-vjeçar portugez do të përforconte një formacion sulmues që tashmë krenohet me emra të mëdhenj si Benjamin Sesko dhe Matheus Cunha.
Marrëveshja vlerësohet në rreth 100 milionë euro, një shifër që tregon ambicien e bashkëpronarëve për të dominuar përsëri Ligën Premier pas më shumë se një dekade.
Manchester United e kupton se, për të ngushtuar hendekun me rivalët e saj të drejtpërdrejtë, i duhet një lojtar i aftë të zhbllokojë çdo mbrojtje të fortë në Evropë dhe Leao cilësohet si njëri nga ta.
Hierarkia e klubit britanik është e bindur se futbollisti portugez është pjesa që mungon për të kompletuar një mozaik sulmues shumë të talentuar dhe të ri.
Leao do të ofronte shpejtësinë dhe aftësinë e driblimit në krahun e majtë që do të plotësonte në mënyrë të përkryer punën e Bruno Fernandes dhe Bryan Mbeumo.
Burime pranë Sky Sport Italia sugjerojnë se Milani nuk e konsideron më lojtarin një aset të paprekshëm përpara afatit të ardhshëm të transferimeve. Gazetari Peppe Di Stefano ka lënë të kuptohet se ofertat financiare do të merren seriozisht në konsideratë, duke lënë derën hapur për një largim pas viteve të suksesit.
United dëshiron të përfitojë nga kjo situatë për të negociuar një transferim historik që do të trondit themelet e futbollit italian dhe peizazhin aktual ndërkombëtar.
Ofensiva e Djajve të Kuq nuk ka të bëjë vetëm me emra të mëdhenj, por me një strukturë që garanton gola dhe emocione në çdo ndeshje të ligës angleze. /Telegrafi/