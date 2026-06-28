Gjigantët gjermanë të automobilave nisin shkurtime historike të vendeve të punës
Prodhuesit gjermanë të veturave po nisin ristrukturimin e tyre më të thellë deri më tani për të frenuar humbjet e shkaktuara nga hyrja e konkurrentëve kinezë.
Analistët paralajmërojnë se goditja mund ta dobësojë shtyllën kurrizore të ekonomisë më të madhe të Evropës, me Volkswagen, BMW dhe Mercedes-Benz që përgatiten të pushojnë nga puna dhjetëra mijëra punëtorë.
Volkswagen përgatit shkurtime masive të vendeve të punës
Volkswagen po përgatitet të zgjerojë masat e uljes së kostove duke shkurtuar deri në 100,000 vende pune në vitet e ardhshme dhe duke mbyllur prodhimin në katër fabrika në Gjermani.
Kompania me seli në Wolfsburg ka njoftuar tashmë planet për të shkurtuar 50,000 vende pune në Gjermani deri në fund të vitit 2030, por plani i fundit mund të shohë edhe 50,000 persona të tjerë të pushuar nga puna, sipas një personi të njohur me situatën.
Shkurtimi i 100,000 vendeve të punës nga një total prej rreth 625,000 punonjësish do ta bënte këtë veprim një nga shkurtimet më të mëdha të korporatave në histori.
Ristrukturimi si në BMW ashtu edhe në Mercedes
BMW kohët e fundit i paralajmëroi investitorët se planifikon të shpenzojë deri në 1 miliard euro për kostot e ristrukturimit, të cilat analistët vlerësojnë se mund të çojnë në eliminimin e deri në 10,000 vendeve të punës dhe një ulje prej 15% të prodhimit evropian të veturave.
Që nga ky njoftim në mesin e qershorit, aksionet e BMW kanë rënë me 13%.
Prodhuesi me seli në Mynih ka treguar tashmë se pret të zvogëlojë fuqinë punëtore globale deri në 5% këtë vit, që mund të nënkuptojë deri në 7,700 shkurtime nga puna.
Por, masat e fundit mund ta çojnë këtë shifër në pothuajse 10,000.
Drejtori i ri ekzekutiv, Milan Nedeljkoviq, theksoi nevojën që kompania të "intensifikojë dhe përshpejtojë ndjeshëm" përpjekjet e saj për uljen e kostove.
Mercedes-Benz u ka thënë punonjësve në Gjermani se bonuset e verës nuk do të paguhen, ndërsa kompania po përshpejton masat për uljen e kostove.
Rreth 5,500 punonjës janë larguar vullnetarisht nga puna.
Kompania tha gjithashtu se prodhimi do të përmirësohej menjëherë me 15% nëse punëtorët do të ktheheshin në një javë pune 40-orëshe nga java 35-orëshe në fuqi që nga viti 1995. /Telegrafi/