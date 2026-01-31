Gjeti ditarin e vitit 1983 - tronditet nga ajo që lexoi
Një grua gjeti një ditar të vjetër dhe mbeti e befasuar kur kuptoi se një shënim i shkruar mbi 40 vjet më parë kishte një përputhje të çuditshme me jetën e vajzës së saj. Ajo e gjeti ditarin ndërsa po pastronte para se të zhvendosej.
Susie Milwit (55) nga Virginia po pastronte dollapët dhe gjeti një kuti plot fotografi të vjetra, kartolina dhe ditarin e saj. Ajo ndaloi për t’u kthyer pas në kohë. Ditari ishte nga viti 1983 deri në mes të 1984, kur ajo ishte në klasën e shtatë, dhe shumica e shënimeve kishin të bënin me drama adoleshente dhe pëlqime.
Faqja e datës 28 shkurt 1984 tërhoqi menjëherë vëmendjen e saj. Ajo tha se e lexoi disa herë sepse nuk i besohej. Ajo e fotografoi dhe e dërgoi tek fëmijët në chatin e familjes, duke mos dashur t’i bëjë të lexonin dorëshkrimin.
Në këtë shënim ajo shkroi se dita kishte qenë argëtuese në shkollë dhe pastaj se “sot është ditëlindja e dikujt, por nuk mund ta kujtoj se kujt”. Më vonë, ajo u habit sepse 28 shkurt është data kur ajo lindi vajzën e saj, Molly, në vitin 2001 - diçka që në atë kohë nuk e dinte apo nuk e kujtonte kur e shkroi ditarin. Askush tjetër në familje nuk ka ditëlindjen atë ditë, gjë që për të është një rastësi e pabesueshme.
Ajo ndau këtë zbulim në një video TikTok me pyetjen “Sa janë shanset?”, dhe videoja u bë virale me më shumë se 4.4 milionë shikime dhe mbi 571 mijë pëlqime. Edhe vajza e saj Molly u befasua.
Reagimet ishin të shumta. Disa njerëz u entuziazmuan nga rastësia, por të tjerë dyshuan në autenticitetin e ditarit, duke pyetur pse ky shënim ishte shkruar me stilolaps kur faqet e tjera ishin me laps, ose duke thënë se dorëshkrimi nuk dukej i njëjtë.
Ajo tha se ishte gati për komente për dorëshkrim apo drejtshkrim, por nuk priste që njerëzit të vendosnin në dyshim autenticitetin e tij. Ajo shprehu dëshirën që të gjithë të kishin një “shenjë të vogël” në jetë si kjo e saj. /Telegrafi/