Gjermania publikon një video me Al për të dërguar mesazh shprese në Evropë
Qeveria gjermane është futur në botën e memeve virale duke përdorur "pinguinin nihilist" për të përcjellë një mesazh shprese rreth fuqisë së solidaritetit evropian.
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul publikoi një video me Inteligjencë Artificiale në llogarinë e tij në Instagram, ku shfaqet shpendi i preferuar i internetit.
Postimi e riemërton memen e një pinguini të vogël që ndërmerr një udhëtim të vetmuar drejt maleve të gjera të Antarktidës si një simbol të këmbënguljes evropiane përballë sfidave të mëdha, në vend të një shprehjeje të dëshpërimit ekzistencial.
Në videon e Wadephul, pinguini është paraqitur si një krijim shumëngjyrësh i Al.
Ai tregohet duke buzëqeshur dhe duke ecur nëpër një tundrë të akullt.
Pastaj, pavarësisht se nuk e ka këtë aftësi në jetën reale, ai ngrihet në fluturim mbi majat e mbuluara me dëborë.
Pinguini mban një çantë shpine shumëngjyrëshe me portretet e kancelarit gjerman Friedrich Merz, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministrit britanik Keir Starmer.
Kolona zanore e videos përfshin fraza nga fjalimet e fundit të udhëheqësve, përfshirë sloganin "me siguri" të Macron nga fjalimi i tij i fundit në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, i cili është bërë një meme popullor në internet. /Telegrafi/