Gjermania premton 200 milionë euro për Kievin për të mbrojtur infrastrukturën energjetike
Gjermania po i jep Ukrainës 200 milionë euro të tjera për t'iu përgjigjur sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të vendit.
"Këto fonde kanë për qëllim të forcojnë më tej mbrojtjen e Ukrainës kundër fushatës së bombardimeve të [Presidentit rus Vladimir] Putinit", tha ministri i Jashtëm Johann Wadephul në një takim me homologun e tij moldav Mihai Popsoi në Berlin, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Financimi do të përdoret për të financuar dronë zbulues dhe për të mbështetur mbrojtjen civile, tha ai, duke argumentuar se ky veprim "forcon qëndrueshmërinë e Ukrainës dhe gjithashtu i sjell dobi Moldavisë".
Berlini thotë se Hungaria duhet t'i japë fund "bllokadës së papranueshme" të fondeve të BE-së për Ukrainën
Wadephul minimizon frikën se fokusi mund të zhvendoset nga negociatat për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë në dritën e luftës në Iran.
Edhe pse qeveria gjermane i merr shumë seriozisht kërcënimet e reja që mund të lindin nga lufta e Iranit, Wadephul theksoi se "për Gjermaninë, lufta e agresionit e Rusisë kundër Ukrainës, e cila shkel ligjin ndërkombëtar, dhe kërcënimi i lidhur me të gjitha shtetet fqinje të saj mbetet çështja numër një e politikës së sigurisë".
Financimi shtesë nga Berlini vjen mes tensioneve në nivel evropian mbi ndihmën për Kievin, me Hungarinë që ka vënë veton ndaj një pakete të BE-së prej 90 miliardë eurosh për shkak të ankesës së saj se Ukraina po bllokon furnizimet me naftë nga Rusia përmes tubacionit Druzhba. /Telegrafi/