Gjermania miratoi eksportet e armëve në Izrael me vlerë 6.6 milionë euro (7.8 milionë dollarë) në javët e para të luftës në Iran, treguan të dhënat qeveritare, megjithëse vëllimi mbeti relativisht i ulët.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, miratimet mbuluan periudhën nga 28 shkurti, kur forcat izraelite dhe amerikane nisën sulme ndaj Iranit, deri më 27 mars, sipas përgjigjeve nga Ministria e Ekonomisë ndaj pyetjeve të Partisë së Majtë.
Në krahasim, licencat e eksportit me vlerë 166.95 milionë euro u dhanë në afërsisht katër muaj pasi Gjermania hoqi kufizimet e vendosura gjatë luftës në Gaza më 24 nëntor 2025.
Këto nuk përfshinin armë të rënda si tanke ose artileri, por "pajisje të tjera ushtarake".
Eksportet e armëve në Izrael kanë qenë një çështje e ndjeshme për qeverinë.
Pas sulmit të 7 tetorit 2023 nga grupi militant palestinez Hamas, Gjermania fillimisht rriti furnizimet në një shfaqje mbështetjeje.
Mes kritikave në rritje ndaj sjelljes së Izraelit në Gaza, kancelari Friedrich Merz urdhëroi në gusht 2025 që eksportet e pajisjeve ushtarake që potencialisht mund të përdoren në konflikt të ndalen.
Embargoja e pjesshme shkaktoi kritika në Izrael dhe brenda bllokut konservator në pushtet në Gjermani, por u hoq pas rreth tre muajsh e gjysmë pas një marrëveshjeje armëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit.
Edhe gjatë kufizimeve, licencat e eksportit me vlerë 10.44 milionë euro u miratuan, tha ministria. /Telegrafi/