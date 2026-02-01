Gjermani: Për çfarë po i shpenzon Bundeswehri miliardat?
Gjermania po shpenzon shuma rekord për armatimin. Bundeswehri po porosit armë dhe pajisje të reja në një masë të madhe. Ja disa shembuj konkretë.
Ushtria gjermane (Bundeswehr) ka në dispozicion më shumë se 108 miliardë euro sivjet - një shumë e madhe dhe e paprecedentë.
Ushtria financohet nga buxheti aktual federal dhe nga fondet speciale për të cilat shteti merr hua.
Me këto para, Bundeswehri, tek i cili është kursyer për dekada, duhet të bëhet përsëri i aftë për luftë.
Kjo duhet të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur, pasi qeveria federale druhet se Rusia mund të jetë e aftë të nisë ndonjë sulm në territorin anëtar të NATO-s që në vitin 2029.
Çfarë blen Bundeswehr me miliardat? Dhe si funksionon armatimi i shpejtë?
Drone luftarake për herë të parë për Bundeswehrin
Për një kohë të gjatë, nuk kishte shumicë politike për blerjen e dronëve luftarakë.
Por lufta në Ukrainë, në të cilën dronët janë një faktor vendimtar, ka çuar në një ndryshim të të menduarit në Gjermani.
Për herë të parë në historinë e saj, ushtria gjermane do të porositë disa mijëra dronë luftarakë këtë vit.
Porosia iu është dhënë me përparësi kompanive të reja të teknologjisë: startup-et Stark Defence nga Berlini dhe Helsing nga Mynihu do të marrin secila një porosi me vlerë deri në 300 milionë euro.
Prototipet e konkurrentit Rheinmetall nuk i kanë bindur autoritetet e Bundeswehrit.
Do të blihen dronët kamikaze, të njohur në zhargonin teknik si "municione që ecin kot".
Dronët e pajisur me një kokë rakete përplasen në objektivin e tyre dhe vetëshkatërrohen gjatë këtij procesi.
Ndër të tjera, me këto drona do të pajiset një brigadë e Bundeswehrit në Lituani, e cila po krijohet për të mbrojtur më mirë krahun lindor të NATO-s.
Mbrojtja kundër dronëve dhe armët lazer
Bundeswehri gjithashtu ka mangësi në mbrojtjen e tij kundër dronëve. Kjo duhet të zgjidhet duke kombinuar mbrojtje të ndryshme.
Spektri varion nga pajisjet elektronike të bllokimit deri te automjeti i blinduar anti-ajror Skyranger 30, i cili gjithashtu mund të neutralizojë tufa dronësh.
Skyranger, i prodhuar nga koncerni Rheinmetall, është veçanërisht i rëndësishëm sepse ka gjithnjë e më shumë fluturime të dyshimta me dronë mbi Gjermani, përfshirë edhe mbi objektet e Bundeswehrit.
Por ai mund të jetë i gatshëm për përdorim vetëm në vitin 2028.
Skyranger do të bëhet sistemi kryesor i armëve të njësisë së sapoformuar kundërajrore të Bundeswehrit.
Kjo njësi u shpërbë në vitin 2012 sepse u konsiderua se nuk ishte më e nevojshme.
Një armë e re lazer është planifikuar për mbrojtje kundër dronëve, kryesisht e rëndësishme për Marinën.
Konkretisht, anijet kanë kapacitet të kufizuar për të ruajtur municione, dhe armët lazer kanë nevojë vetëm për energji elektrike.
Një armë e tillë lazer për mbrojtje kundër dronëve, e zhvilluar nga kompanitë Rheinmetall dhe MBDA, tashmë ka kaluar fazën e testimit në Marinë. Tani është gjithashtu në listën e prokurimit të Bundeswehr.
Porosi edhe tek prodhuesit amerikanë
Edhe pse Bundeswehri blen kryesisht pajisjet e saj të reja nga prodhuesit gjermanë dhe evropianë të armëve, disa kontrata të mëdha janë lidhur edhe me koncernet amerikane.
Për shembull, ajo për aeroplanin luftarak F-35A, i cili konsiderohet aeroplani luftarak më modern në botë.
Qeveria gjermane porositi 35 copë nga gjiganti amerikan i mbrojtjes Lockheed Martin. Kostoja e të gjithë paketës, duke përfshirë armët dhe pjesët rezervë: gati dhjetë miliardë euro.
Një nga arsyet e zgjedhjes: F-35 mund të armatoset me bomba bërthamore amerikane në rast emergjence.
Ky rol më parë luhej nga aeroplanët Tornado të Bundeswehrit, të cilët së shpejti do të tërhiqen nga shërbimi për shkak të vjetërsisë së tyre.
Flota gjermane F-35 bëhet kështu pjesë e ombrellës bërthamore të NATO-s mbi Evropën.
Përveç kësaj, Bundeswehri po blen edhe 60 helikopterë të rëndë transporti CH-47 Chinook nga koncerni amerikan Boeing.
Në Evropë, thonë ekspertët, nuk ka produkt konkurrues me aftësi të tilla. Çmimi: 7.3 miliardë euro.
Nga Boeing vjen aeroplani i zbulimit detar P-8A Poseidon, i cili falë teknologjisë më moderne të sensorëve mund të monitorojë zona të mëdha detare dhe të zbulojë nëndetëse.
Kopja e parë iu dorëzua Marinës Gjermane në vjeshtë.
Sipas ministrit të Mbrojtjes, Boris Pistorius (SPD), ky aeroplan mund të jetë kontributi i Gjermanisë për mbikëqyrje më të mirë të ujërave përreth Grenlandës, si pjesë e misionit të NATO-s.
Lajm për Bundeswehrin: projekti Uranos KI
Sistemet moderne të armëve nuk mund të imagjinohen më pa inteligjencën artificiale (IA). Se sa shumë po rritet rëndësia e saj, tregohet nga projekti Uranos KI, i cili do të pajisë brigadën Bundeswehr në Lituani.
Në krahun lindor të NATO-s, zona të mëdha duhet të monitorohen me saktësi ku futet në përdorim sistemi UI.
Ai duhet të ndihmojë në analizimin e sasive të mëdha të të dhënave të mbledhura nga sensorë të ndryshëm.
Kjo, për shembull, mund të lehtësojë zbulimin e dronëve armik.
Detajet e projektit mbahen sekret nga Ministria e Mbrojtjes për arsye të mira.
Fregata F126: probleme me një projekt prestigjioz
Rasti i fregatës F126 tregon se jo të gjitha projektet e mëdha të kushtueshme ecin gjithmonë mirë.
Pasi projektimi i anijes më të madhe luftarake të Marinës u prit me entuziazëm, zhgënjimi u shfaq shpejt gjatë ndërtimit.
Kontraktori kryesor, kantieri holandez i anijeve Damen Naval, dështoi të zbatonte planet.
Sipas raporteve të medias, rreth 1.8 miliardë euro janë investuar tashmë në F126. Projekti mund të kthehet në "gropë të miliardave", kanë frikë politikanët e opozitës.
Tani kompania gjermane Naval Vessels Lürssen (NVL) duhet të marrë përsipër projektin dhe të shpëtojë atë që është ende e mundur.
Por, meqenëse marina ka nevojë urgjente për fregata të reja për shkak të angazhimeve të NATO-s, po planifikohet një zgjidhje kalimtare.
Bundeswehri dëshiron të blejë fregata shtesë të tipit MEKO A-200 nga TKMS, prodhuesi më i madh i anijeve luftarake në Gjermani.
Meqenëse ky model është ndërtuar tashmë për eksport, planet janë të plota.
Por edhe kjo "zgjidhje kalimtare" sigurisht kushton shtesë, Bundestagu tashmë miratoi 7.8 miliardë euro shtesë për të vitin e kaluar.
Uniforma të reja për ushtarët e ardhshëm
Edhe për uniformat e reja dhe pajisjet personale, Bundestagu miratoi një shumë të madhe në fund të vitit të kaluar - për një total prej 460.000 ushtarësh.
Kritikët kanë pyetur nëse kjo është e tepërt, pasi Bundeswehri aktualisht ka vetëm rreth 184.000 anëtarë.
Por numri i ushtarëve duhet të rritet ndjeshëm, përfshirë rezervat, në 460.000 burra dhe gra.
Kjo mund të zgjasë me vite, por uniformat do të jenë të disponueshme në numër të mjaftueshëm gjithsesi. Kur ushtarë të rinj bashkohen me shërbimin, "nuk mund t'i veshim me pantallona sportive", shpjegoi ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius. /DW/