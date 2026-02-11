Gjenerali norvegjez: Rusia mund të kryejë një pushtim tjetër për të mbrojtur pasurinë bërthamore
Shefi i ushtrisë norvegjeze, gjenerali Eirik Kristoffersen, ka deklaruar se Oslo nuk mund ta përjashtojë mundësinë e një pushtimi të ardhshëm rus ndaj vendit, duke sugjeruar se Moska mund të veprojë kundër Norvegjisë për të mbrojtur asetet e saj bërthamore të stacionuara në veriun e skajshëm.
“Ne nuk e përjashtojmë mundësinë e marrjes së territorit nga Rusia si pjesë e planit të tyre për mbrojtjen e kapaciteteve të veta bërthamore, që janë e vetmja gjë që u ka mbetur dhe që realisht përbëjnë kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, tha Kristoffersen.
Ai pranoi se Rusia nuk ka synime pushtuese në Norvegji në të njëjtën mënyrë si në Ukrainë apo në territore të tjera ish-sovjetike, por theksoi se një pjesë e madhe e arsenalit bërthamor rus ndodhet në gadishullin Kola, në një distancë të vogël nga kufiri norvegjez, përfshirë nëndetëse bërthamore, raketa tokësore dhe aeroplanë të aftë për armë bërthamore. Kjo do të ishte kyçe në rast se Rusia do të hynte në konflikt me NATO-n diku tjetër.
“Këtë nuk e përjashtojmë, sepse kjo mbetet ende një opsion për Rusinë për të siguruar mbrojtjen e kapaciteteve të saj bërthamore, kapaciteteve për goditjen e dytë. Ky është afërsisht skenari për veriun e skajshëm për të cilin ne po planifikojmë”, tha ai.
Gjenerali norvegjez thotë se NATO ka dy deri në tre vjet për t'u përgatitur për konfrontim me Rusinë
Në një intervistë të gjatë për The Guardian, Kristoffersen kritikoi ashpër edhe komentet e fundit të presidentit amerikan Donald Trump për Grenlandën, si dhe pretendimet se vendet aleate nuk kishin shërbyer në vijat e para të frontit në Afganistan, ndërkohë që trupat amerikane kishin mbajtur pjesën më të madhe të luftimeve.
“Nuk kishte kuptim ajo që tha dhe e di që të gjithë miqtë e mi amerikanë nga Afganistani e dinë këtë”, tha Kristoffersen, një oficer profesionist i karrierës ushtarake që ka shërbyer në disa misione në Afganistan.
Kristoffersen është shef i mbrojtjes së Norvegjisë që nga viti 2020, përgjegjës për forcat e armatosura të vendit, si dhe për shërbimin e inteligjencës. Kjo ka qenë një periudhë ndryshimesh intensive, pasi pushtimi rus i Ukrainës detyroi rishikimin e arkitekturës së sigurisë evropiane; vendet fqinje Suedia dhe Finlanda iu bashkuan Norvegjisë në aleancën e NATO-s, ndërsa vendi forcoi zonat e tij kufitare me Rusinë në veriun e skajshëm.
Ai shtoi se Norvegjia dhe Rusia vazhdojnë të mbajnë kontakt të drejtpërdrejtë lidhur me misionet e kërkim-shpëtimit në Detin e Barencit dhe se në kufi zhvillohen takime të rregullta mes përfaqësuesve të dy ushtrive.
Gjithashtu, ai rekomandoi krijimin e një linje telefonike ushtarake midis dy kryeqyteteve për të shmangur përshkallëzimin e situatave të bazuara në keqkuptime. Ai tha se veprimet ruse në veriun e skajshëm kanë qenë kryesisht më pak agresive sesa ato në Detin Baltik. /Telegrafi/