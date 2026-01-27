Gjenerali gjerman përgatit vendin për një sulm të mundshëm rus brenda dy deri në tri vjet
Gjeneral-lejtnant Gerald Funke, shefi i ushtrisë gjermane, ka paralajmëruar se Rusia mund të sulmojë vendet e NATO-s brenda dy deri në tre viteve të ardhshme, me Gjermaninë në qendër të çdo konflikti.
Funke theksoi se logjistika do të ishte një nga sfidat kryesore në një skenar më të keq, transmeton Telegrafi.
Dhjetëra mijëra trupa aleate do të duhej të zhvendoseshin në vijat e kontaktit në kushte ku rrugët kryesore rrugore dhe hekurudhore mund të dëmtohen nga sabotimi rus, sulmet kibernetike ose sulmet me raketa.
"Është e rëndësishme për ne që ta mbajmë Gjermaninë si një qendër logjistike dhe të menaxhojmë linjat e furnizimit për aq kohë sa të jetë e mundur sa më mirë që të jetë e mundur, që do të thotë se nëse një rrugë dështon, ne do të kemi mundësinë të përdorim të tjera në vend të saj", tha ai.
Një problem tjetër i mundshëm është numri i madh i të plagosurve. Bundeswehr operon pesë spitale me një total prej 1,800 shtretërish, të cilët mund të mbingarkohen shpejt.
Për t'u përgatitur, Komanda e Përbashkët e Mbështetjes dhe Ministria Federale e Shëndetësisë e kanë ndarë rrjetin e spitaleve civile në katër seksione që mund të rezervohen për të plagosurit në një krizë.
"Ndërsa në Afganistan pata një numër për fat të keq të lartë, por të menaxhueshëm, të plagosurish, tani duhet të planifikoj për mundësinë e një mijë personeli të plagosur në ditë. Sa më nga afër ta shikosh, aq më komplekse bëhet dhe aq më e vështirë është ta imagjinosh", shtoi ai.
Komanda e Funke-s, e krijuar pas riorganizimit të madh të forcave të armatosura gjermane vitin e kaluar, po zhvillon një version modern të sistemit të epokës së Luftës së Ftohtë për rekuizicionin e kamionëve, vagonëve, furnizimeve dhe personelit në një shkallë masive.
Gjenerali ka iniciuar gjithashtu "marrëveshje gatishmërie" me Deutsche Bahn të Gjermanisë, operatorin kombëtar hekurudhor, duke siguruar që trenat për transport ushtarak të mund të vendosen brenda tre ditëve nga njoftimi.
Një sfidë tjetër, sipas Funke-s, është kuadri ligjor i Gjermanisë. Disa masa ushtarake mund të aktivizohen vetëm nëse dy të tretat e parlamentit miratojnë një deklaratë të një "gjendjeje tensioni" ose "gjendjeje të mbrojtjes kombëtare".
Funke paralajmëroi se kjo mund të jetë e ndërlikuar duke pasur parasysh se më shumë se një e treta e vendeve parlamentare mbahen nga parti radikale të krahut të majtë dhe të ekstremit të djathtë miqësore me Rusinë.
Analistët vunë në dukje se Gjermanisë mund t’i duhet shumë kohë për të kaluar nga koha e paqes në kushtet e krizës. Funke shtoi se ndarja e rreptë midis paqes dhe luftës është një trashëgimi e vjetëruar e shekullit të 20-të, e cila tani sfidohet nga shkalla e luftës moderne hibride. /Telegrafi/