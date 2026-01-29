Gjendja në rrugët e Gjakovës pas vërshimeve
Si pasojë e vërshimeve të fundit, në disa zona të Komunës së Gjakovës ende janë evidentuar mbetje të mbeturinave të shpërndara në hapësira publike.
Kompania Rajonale e Mbeturinave “Çabrati” ka bërë të ditur se ekipet e saj janë çdo ditë në terren, duke punuar intensivisht për largimin e mbeturinave dhe rikthimin e pastërtisë në zonat e prekura.
Nga KRM “Çabrati” thuhet se angazhimi po vazhdon me kapacitete të plota, me qëllim që hapësirat publike të bëhen sa më shpejt të pastra dhe të sigurta për qytetarët.
Njëkohësisht, kompania ka kërkuar mirëkuptim dhe bashkëpunim nga qytetarët, derisa po zhvillohen këto intervenime pastruese në terren.
KRM “Çabrati” ka theksuar se mbetet e përkushtuar për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe ruajtjen e mjedisit në Komunën e Gjakovës. /Telegrafi/