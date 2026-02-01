Gjendet pa shenja jete një burrë brenda një objekti në Podujevë
Policia e Kosovës ka njoftuar se brenda një objekti në Gerdoc, Podujevë, është gjet trup i pa jetë i një mashkulli kosovar.
Sipas raportit të Policisë, vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor i emergjencës së Podujevës që mbërriti në vendin e ngjarjes.
Njësitë policore përkatëse kanë dal në vendngjarje duke hetuar rrethanat e ngjarjes.
Me vendim të prokurorit, trupi i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të shkakut të vdekjes janë duke u zhvilluar. /Telegrafi/
