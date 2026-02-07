Gjendet i vdekur në apartament ish-zëvendësministri rus i Drejtësisë
Ish-zëvendësministri i Drejtësisë i Rusisë, Sergey Tropin, është gjetur i vdekur në apartamentin e tij në Moskë, duke shkaktuar reagime dhe interes të madh në opinionin publik.
Ngjarja është bërë e ditur nga burime zyrtare, ndërsa autoritetet kanë nisur menjëherë procedurat për të sqaruar rrethanat e vdekjes.
Sipas informacionit të disponueshëm në fazat e para të hetimit, zyrtari dyshohet se është mbytur në vaskën e banjës në banesën e tij.
Megjithatë, kjo pistë mbetet ende paraprake dhe po verifikohet nga ekspertët përkatës, shkruan aa.
Detajet e plota të vdekjes së ish-zyrtarit rus janë ende duke u analizuar, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet e para për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e sakta të kësaj ngjarjeje tragjike.
Nuk janë bërë publike informacione të tjera zyrtare, ndërsa priten deklarata të mëtejshme nga institucionet kompetente. /Telegrafi/