Gjendet i ngordhur një rrëqebull në rrugën Ohër-Resnjë
Gjuetarët zbuluan sot një rrëqebull të ngordhur në rrugën Prespë-Resnjë, pas së cilës njoftuan Shoqatën Ekologjike Maqedonase (SHEM). Është një nga kafshët më të rralla dhe më të rrezikuara, dhe sipas vlerësimeve, në natyrë ka vetëm rreth pesëdhjetë rrëqebull të këtij lloji ballkanik.
"Pas një raporti nga Shoqata e Gjuetarëve Prespë-Resnjë, sot gjetëm në terren se një rrëqebull ka ngordhur në rrugën Resnjë-Ohër. Një veprim i koordinuar është duke u zhvilluar me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe Shoqatën Ekologjike Maqedonase me qëllim marrjen e mostrave për analizë dhe transportimin e kafshës së ngordhur në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare në UKM - Shkup për autopsi", thonë nga SHEM.
"Rastet e tilla nuk na lënë indiferentë, veçanërisht duke pasur parasysh se kanë mbetur vetëm 50 individë të rrëqebullit ballkanik. Në të njëjtën kohë, ato janë një tregues i qartë se nëse duam të ruajmë speciet e rrezikuara, duhet të planifikohen dhe ndërtohen ura të gjelbra përmes të cilave kafshët mund të lëvizin në mënyrë të sigurt dhe të kapërcejnë pengesat e krijuara nga njeriu", shtojnë nga shoqata ekologjike./Telegrafi/