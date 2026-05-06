Gjenden pa shenja jete dy persona, njëri në Leposaviq dhe tjetri në Zveçan - rastet po hetohen
Dy raste të vdekjeve janë raportuar të kenë ndodhur të martën, një në Leposaviq dhe një tjetër në Zveçan.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se në rastin e parë trupi i pajetë është gjetur në shtëpinë e tij në Leposaviq.
“Leposaviq / 05.05.2026 – 09:30. Është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij viktima mashkull kosovar. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti po hetohet nga ekipet relevante”, thuhet në raport.
Ndërsa në rastin e dytë është raportuar për një person i cili është gjetur pa shenja jetë në vendin e ngjarjes.
“Zveçan 05.05.2026 – 11:00. Pasi është raportuar për një person pa shenja jete në vendin e ngjarjes kanë dal njësitë përkatëse policore dhe ekipi mjekësor të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës mashkull kosovar. Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport. /Telegrafi/