Gjenden mjete të dyshuara shpërthyese në Ferizaj dhe Gjakovë, ndërhyn njësitet e deminimit
Tre raste të ndodhura sot në Ferizaj dhe Gjakovë kanë përfshirë gjetjen e mjeteve të dyshuara shpërthyese, ku njësitet policore dhe ato të deminimit kanë ndërhyrë për të siguruar vendin e ngjarjes.
Në Ferizaj, në rrugën Musli Sojeva, është raportuar për një mjet të dyshuar shpërthyes. Policia ka siguruar vendin e ngjarjes, ndërsa njësia për deminim e KFOR-it ka bërë tërheqjen e mjetit.
Në Gjakovë, një mashkull kosovar ka hasur në një mjet të dyshuar të pashpërthyer në fshatin Lugbunar, gjatë punës në fushën e tij. Policia ka siguruar vendin e ngjarjes, ndërsa njësitet e deminimit të FSK-së e kanë shpërthyer mjetin në mënyrë të kontrolluar.
Një rast tjetër në rrugën Muharrem Domi, Gjakovë, ka raportuar gjetjen e një mjeti të dyshuar. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa njësitet e deminimit të FSK-së kanë konstatuar se objekti nuk ishte i pashpërthyer.
Të treja rastet janë trajtuar nga njësitet përkatëse për sigurinë e qytetarëve dhe hetimet vazhdojnë. /Telegrafi/