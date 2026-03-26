Gjatë gërmimeve të realizuara nga njësitë kompetente policore dhe institucionet përkatëse në Rahovec, janë gjetur mbetje eshtërore që dyshohet se i përkasin së paku një personi të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Sipas njoftimit të policisë mbetjet dyshohet të jenë të një individi që figuron në listën e personave të zhdukur me forcë gjatë periudhës 1998–1999.

Mbetjet eshtërore janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime mjeko-ligjore, ndërsa procedurat tjera lidhur me rastin janë duke vazhduar. /Telegrafi/

