Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohen të jenë të një personi të zhdukur nga lufta
Gjatë gërmimeve të realizuara nga njësitë kompetente policore dhe institucionet përkatëse në Rahovec, janë gjetur mbetje eshtërore që dyshohet se i përkasin së paku një personi të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Sipas njoftimit të policisë mbetjet dyshohet të jenë të një individi që figuron në listën e personave të zhdukur me forcë gjatë periudhës 1998–1999.
Mbetjet eshtërore janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime mjeko-ligjore, ndërsa procedurat tjera lidhur me rastin janë duke vazhduar. /Telegrafi/
