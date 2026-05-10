Gjatë 24 orëve për dhunë në familje janë privuar nga liria shtatë persona
Gjatë 24 orëve të fundit, shtatë persona kanë përfunduar në pranga të policisë pasi kanë ushtruar dhunë në familje.
Nga MPB njoftojnë se ndaj tyre do të merren masat e duhura ligjore.
Njoftimi i MPB-së:
Më 09.05.2026, në orën 22:15, nëpunës policorë nga SPB Kumanovë e kanë privuar nga liria N.S. (49) nga Kumanova, pasi fizikisht e ka sulmuar nënën e tij.
Më 09.05.2026, në orën 15:00, nëpunës policorë nga SPB Kumanovë e kanë privuar nga liria A.S. (34) nga Kumanova, pasi fizikisht e ka sulmuar bashkëshorten e tij.
Më 09.05.2026, në orën 17:00, në Shkup, nëpunës policorë nga SPB Shkup e kanë privuar nga liria I.B. (40), duke vepruar sipas denoncimit paraprak se rreth orës 10:00, në shtëpinë familjare në zonën e Karposhit, i ka bërë kërcënime nënës së tij 68-vjeçare, pavarësisht Aktvendimit të Gjykatës Themelore Civile Shkup për largim nga shtëpia dhe ndalim afrimi.
Më 10.05.2026, në orën 05:00, në Shkup, nëpunës policorë nga SPB Shkup e kanë privuar nga liria B.A. (45) nga Shkupi, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se më 09.05.2026, rreth orës 22:00, në shtëpinë e tij në zonën e komunës së Aerodromit në Shkup, fizikisht e ka sulmuar partneren e tij 33-vjeçare nga Shkupi dhe i ka bërë kërcënime me armë zjarri. Sipas denoncimit, ai edhe në periudhën e kaluar kishte ushtruar dhunë ndaj saj, por ajo deri më tani nuk e kishte denoncuar rastin.
Më 09.05.2026, në orën 13:00, në Shkup, nëpunës policorë nga SPB Shkup e kanë privuar nga liria B.Xh. (34) nga Shkupi, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se në orën 07:00, në shtëpinë familjare në zonën e Bit Pazarit, fizikisht e ka sulmuar bashkëshorten e tij 41-vjeçare. Sipas denoncimit, ai edhe në periudhën e kaluar e ka keqtrajtuar fizikisht dhe psiqikisht.
Më 10.05.2026, në orën 03:15, në Shkup, nëpunës policorë nga SPB Shkup e kanë privuar nga liria një 16-vjeçar nga Shkupi, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se rreth orës 01:30, në shtëpinë familjare në zonën e Qendrës, fizikisht e ka sulmuar babanë e tij 50-vjeçar.Më 09.05.2026, në orën 13:40, nëpunës policorë nga SPB Shkup kanë zhvilluar bisedë zyrtare me S.D. (33) nga një fshat i Shkupit, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se më 08.05.2026, rreth orës 18:00, në shtëpinë familjare fizikisht e ka sulmuar bashkëshorten e tij dhe i e kërcënuar me send të mprehtë. Sipas denoncimit, ajo gjatë pesë viteve të fundit ishte keqtrajtuar fizikisht dhe psiqikisht nga bashkëshorti i saj, por deri më tani nuk kishte denoncuar.
Më 10.05.2026, në orën 03:00, në SPB Shkup, një grua 37-vjeçare nga Shkupi ka denoncuar se më 09.05.2026, rreth orës 01:00, në një objekt akomodues në zonën e Bit Pazarit, është sulmuar fizikisht nga partneri i saj G.K. nga Turqia.
Më 10.05.2026, në orën 00:20, në Shtip, nëpunës policorë nga SPB Shtip e kanë privuar nga liria A.V. (44), me vendqëndrim në Shtip, duke vepruar sipas denoncimit paraprak të bashkëshortes së tij 41-vjeçare se më 09.05.2026, në shtëpinë familjare, pas një grindjeje paraprake ndërmjet tyre, i denoncuari e ka shtyrë djalin e tyre të mitur.
Po ndërmerren masa për zbardhjen e rasteve dhe pas dokumentimit të plotë të tyre ndaj kryerësve do të parashtrohen kallëzime përkatëse.