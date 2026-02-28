"Gjakatari është fshirë nga faqja e historisë", vjen reagimi i djalit të shahut të fundit të Iranit
Reza Pahlavi, djali në mërgim i Shahut të fundit iranian i cili u rrëzua në vitin 1979, feston vdekjen e Udhëheqësit Suprem të Iranit Ali Khamenei në sulmet amerikane-izraelite.
Ai parashikon se Republika Islamike "shumë shpejt do të hidhet në koshin e plehrave të historisë" dhe shton se çdo përpjekje për të zgjedhur një pasardhës "është e dënuar të dështojë që nga fillimi".
My fellow compatriots,
Ali Khamenei, the bloodthirsty despot of our time, the murderer of tens of thousands of Iran’s bravest sons and daughters, has been erased from the face of history. With his death, the Islamic Republic has in effect reached its end and will very soon be… https://t.co/pm3ZXY9IYZ
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026
Ky është postimi i plotë i tij:
Bashkatdhetarët e mi, Ali Khamenei, gjakatari i kohës sonë, vrasësi i dhjetëra mijëra bijve dhe bijave më të guximshme të Iranit, është fshirë nga faqja e historisë.
Me vdekjen e tij, Republika Islamike në fakt ka arritur fundin e saj dhe shumë shpejt do të hidhet në koshin e plehrave të historisë.
Çdo përpjekje nga mbetjet e regjimit për të emëruar një pasardhës të Khameneit është e dënuar të dështojë që në fillim.
Kushdo që ata vendosin në vend të tij nuk do të ketë as legjitimitet dhe as jetëgjatësi, dhe padyshim që do të jetë bashkëpunëtor në krimet e këtij regjimi gjithashtu.
Për ushtrinë, forcat e zbatimit të ligjit dhe forcat e sigurisë: çdo përpjekje për të ruajtur një regjim në rënie do të dështojë.
Kjo është mundësia juaj e fundit për t'u bashkuar me kombin, për të ndihmuar në sigurimin e tranzicionit të qëndrueshëm të Iranit drejt një të ardhmeje të lirë dhe të begatë, dhe për të marrë pjesë në ndërtimin e asaj të ardhmeje.
Vdekja e kriminelit Khamenei, megjithëse nuk hakmerret për gjakun që është derdhur, mund të zbusë zemrat e plagosura të baballarëve dhe nënave të pikëlluara, burrave dhe grave, bijve dhe bijave, dhe familjeve të atyre që dhanë jetën e tyre.
Popull i nderuar dhe i guximshëm i Iranit, Ky mund të jetë fillimi i festës sonë të madhe kombëtare, por nuk është fundi i rrugës. Qëndroni vigjilentë dhe të përgatitur. Koha për një prani të gjerë dhe vendimtare në rrugë është shumë afër. Së bashku, të bashkuar dhe të palëkundur, do të sjellim fitoren përfundimtare dhe do të festojmë lirinë e Iranit në të gjithë atdheun tonë të dashur.
Rroftë Irani, Reza Pahlavi. /Telegrafi/