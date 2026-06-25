Gazi amerikan, Haxhiu: Çështja nuk është “po” apo “jo”- duhen diskutime
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka thënë se çështja e gazit amerikan nuk është çështje e përgjigjeve ‘po’ ose ‘jo’.
Haxhiu tha se për këtë temë është shumë e rëndësishme që të ketë diskutime në nivel të institucioneve përgjegjëse, teksa shtoi se Kosova asnjëherë nuk u ka thënë ‘jo’ projekteve që janë në interes publik.
“Shikoni, sa i përket kësaj çështje, unë mendoj që a duhet Kosova ta pranojë apo jo gazin, nuk është çështje e përgjigjeve po ose jo. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të ketë diskutime në nivel të institucioneve përgjegjëse, në nivel të ekspertëve, në mënyrë që të diskutohet për përfitimet, për koston që ndërlidhet në raport me qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për aspekte të tjera të cilat u takojnë ekspertëve të fushës që të merren me këto. Kosova asnjëherë nuk ka thënë jo projekteve që janë në të mirën e interesit publik, në të mirën e Republikës së Kosovës, qytetarëve të saj. Mirëpo për tema të tilla duhet që të ketë diskutime serioze”, tha Haxhiu, raporton KosovaPress.
Tutje, kryetarja e Kuvendit tha se Kosova nuk ia ka mbyllur derën diskutimeve serioze për çështjen e gazit dhe se janë të hapur që ta diskutojnë këtë temë.
“Ne nuk ia kemi mbyllur derën diskutimeve serioze, jemi të hapur që të diskutojmë për këtë. Ministrja Rizvanolli ka diskutuar për këtë çështje dhe po punon në këtë drejtim, prandaj le t'i japim mundësinë institucioneve përgjegjëse që të japin përgjigjen finale për këtë. Në qoftë se Kosova, Republika e Kosovës sheh një zgjidhje tjetër si një zgjidhje më të mirë, atëherë pse duhet që të kritikohet dhe pse duhet që qeveria apo institucionet e Republikës së Kosovës të konsiderohen antiamerikane. Institucionet e Republikës së Kosovës punojnë për interesat e qytetarëve dhe natyrisht mbështesin projekte që janë në favor të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve. Mirëpo kjo nuk ishte dashur me u pa si antiamerikanizëm dhe mendoj që me këtë qasje nuk po i ndihmojmë as Republikës së Kosovës, por as partneritetit”, tha Haxhiu. /KP/