Gazeta zvicerane “NZZ”: Paratë e taksapaguesve shqiptarë për Kanye West - reperi i skandaleve ndez edhe më tej zemërimin popullor kundër Edi Ramës
Një koncert i muzikantit amerikan në Tiranë po kthehet në një katastrofë politike për kryeministrin Edi Rama, shkruan gazeta prestigjioze zvicerane “Neue Zürcher Zeitung”. Lëvizja protestuese ka kohë që ka kaluar pakënaqësinë fillestare.
Reperi amerikan i skandaleve, Kanye West, performoi të shtunën e kaluar në periferi të Tiranës - duke dhuruar një shfaqje prej më shumë se dy orësh në kurriz të taksapaguesve shqiptarë. Qeveria e kryeministrit Edi Rama i pagoi organizatorit privat të koncertit rreth 4.2 milionë euro, nga frika se ky i fundit mund të anulonte performancën e paralajmëruar me bujë të madhe për shkak të shitjeve të dobëta të biletave. Përmes një videoje në Facebook, kryeministri Edi Rama u shfaq dukshëm i irrituar dhe deklaroi se kjo ndihmë financiare shpëtoi Shqipërinë nga një turpërim i madh, shkruan “NZZ”.
Rama pretendoi gjithashtu se e dinte se kush e kishte fajin për rënien e shitjes së biletave: protestuesit e të ashtuquajturës "Revolucioni i Flamingove". Ai i akuzoi ata për shpifje dhe sabotim, duke thënë se përmes përhapjes së panikut po largonin fansat e muzikës. Prej javësh, në Shqipëri zhvillohen protesta të përditshme kundër qeverisë.
Shumë vende evropiane i kanë anuluar koncertet e Kanye West (i cili tani e quan veten Ye) për shkak të deklaratave të tij të përsëritura antisemite dhe raciste. Megjithatë, Rama, i cili njihet si pro-izraelit, urdhëroi ndërtimin e një stadiumi të përkohshëm të quajtur "Eagle Stadium" me një kapacitet prej 60’000 spektatorësh posaçërisht për këtë performancë. Ai besonte se po bënte një goditje të madhe marketingu, por kjo lëvizje i doli kundër.
Pasi u mor vesh se qeveria e tij i kishte tërhequr 4.2 milionë euro përmes një akti normativ urgjent nga Fondi i Emergjencave të buxhetit të shtetit shqiptar, shfaqja muzikore tashmë moralisht e diskutueshme u shndërrua në një skandal politik. Këto fonde janë të parashikuara në fakt për katastrofa natyrore të paparashikueshme, dhe përdorimi i tyre për të shpëtuar një koncert konsiderohet shkelje e ligjit.
Pas kësaj, opozita dorëzoi një padi në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ndaj Ramës dhe ministrit të tij të Kulturës për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tenderat publikë. Përveç shkeljes së ligjit, popullsia u revoltua veçanërisht nga arroganca e qeverisë së saj, e cila shpenzon para shtetërore për një koncert, ndërkohë që vendi vuan nga inflacioni i lartë dhe problemet strukturore. Manovra e Ramës erdhi në një moment mjaft të papërshtatshëm dhe tregon se sa shumë e ka humbur ai ndjeshmërinë ndaj atmosferës që mbretëron në popull. Ndihma financiare për koncertin e Kanye West ka ndezur sërish pakënaqësinë e thellë të shqiptarëve ndaj qeverisë së tyre.
Që nga fundi i majit, mijëra shqiptarë dalin në rrugë natë pas nate duke kërkuar dorëheqjen e Ramës. Shkëndija e kësaj vale protestash ishte një projekt turistik prej 4 miliardë eurosh i firmës së investimeve "Affinity Partners", në pronësi të dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner, në një zonë të mbrojtur natyrore në bregdetin e Adriatikut. Për të realizuar planet e ndërtimit, qeveria kishte hequr statusin e mbrojtur të zonës përmes një ndryshimi ligjor të diskutueshëm në vitin 2024. Ajo që nisi si një protestë e kufizuar mjedisore kundër projektit të ndërtimit, shpejt u zgjerua në një lëvizje të gjerë masive kundër sistemit politik. Si nga e majta ashtu edhe nga e djathta, qeveria akuzohet për korrupsion dhe abuzim med pushtetin.
Rama ka javë që reagon si i ofenduar dhe i palëkundur. Ai diskrediton protestuesit, duke i quajtur "agjentë të huaj" ose duke i fyer ata. Të martën, gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Komisioneren e BE-së për Zgjerimin në Bruksel, ai premtoi papritur se do të rishikojë ligjin e diskutueshëm për zonat e mbrojtura, për ta sjellë atë në përputhje me standardet e BE-së. Rama synon ta anëtarësojë vendin e tij në BE deri në vitin 2030. Shqipëria është ndër vendet kandidate që ka ecur më tej me procesin e negociatave.
Çfarë nënkupton kjo përshtatje e paralajmëruar ligjore për projektin e Kushnerit mbetet e paqartë. Rama deri më tani nuk ka lënë asnjë dyshim se dëshiron t'i shkojë deri në fund këtij projekti. Ai e ka mbrojtur vazhdimisht planin e ndërtimit si një shans historik për promovimin e turizmit dhe si një bekim ekonomik për vendin.
Me të njëjtin argument ai justifikoi edhe pagesën prej rreth 4 milionë eurosh ndaj organizatorit të koncertit të Kanye. Në fund të fundit, sipas tij, pothuajse 25’000 vizitorë nga 80 vende të botës do të udhëtonin drejt Shqipërisë posaçërisht për këtë ngjarje. Ai pret të paktën 100 milionë euro të ardhura. Vëzhguesit e konsiderojnë këtë shifër si joreale, veçanërisht pasi sipas raportimeve të mediave shqiptare, shteti shpërndau falas biletat e panumërta të koncertit për të mbushur stadiumin.
Ai nuk arriti t'i bindë as protestuesit me këto argumente. Përmes zbulimeve të fundit nga agjencia e lajmeve Reuters, ata e shohin kritikën e tyre të konfirmuar. Agjencia e lajmeve ka pasur qasje në dosjet gjyqësore të SPAK-ut, e cila po heton mbi dyshimet për shpërdorim detyre dhe korrupsion lidhur me projektin e ndërtimit të Kushnerit.
Në këto dokumente, një afarist shqiptar me banim në SHBA dyshohet se ka falsifikuar titujt e pronësisë për një nga parcelat e tokës ku pritet të ndërtohet resorti. Ai ia kishte shitur tokën firmës së investitorëve në prill.
Ndaj këtij sipërmarrësi, SPAK ka nisur një padi për trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash e falsifikim dokumentesh dhe ka lëshuar një urdhër-arresti. Sipas Reuters, ai akuzohet konkretisht se ka trafikuar kokainë nga Amerika e Jugut drejt Evropës dhe ka pastruar përfitimet në sektorin e pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Padia me sa duket nuk përmban akuza kundër Kushnerit apo investitorëve të tjerë të përfshirë në resortin e luksit. I dyshuari i hedh poshtë të gjitha akuzat. Banorët e asaj zone bregdetare i kanë kontestuar prej vitesh në gjykatë pretendimet e këtij njeriu mbi tokën. /Telegrafi/