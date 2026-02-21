Gati gjysma e gjuhëve që fliten nëpër botë drejt zhdukjes - cilat janë më në rrezik?
Më shumë se 7,000 gjuhë fliten sot në mbarë botën dhe të paktën 3,000 prej tyre, ose 40 përqind, janë në rrezik zhdukjeje.
Anglishtja është gjuha më e folur gjerësisht, me afërsisht 1.5 miliardë folës në 186 vende.
Dy nga çdo 10 folës të anglishtes e kanë gjuhë amtare, ndërsa 80 përqind e mbetur e flasin anglishten si gjuhë të dytë, të tretë ose më të lartë, sipas Ethnologue, një bazë të dhënash që katalogon gjuhët e botës.
Gjuha kineze mandarine është gjuha e dytë më e folur me pothuajse 1.2 miliardë folës, shkruan Al Jazeera.
Megjithatë, duke llogaritur edhe folësit amtarë, është gjuha më e madhe në botë, për shkak të popullsisë së madhe të Kinës.
Indishtja renditet e treta me 609 milionë folës, e ndjekur nga spanjishtja (559 milionë) dhe arabishtja standarde (335 milionë).
Sipas The World's Writing Systems, një libër referimi rreth shkrimeve globale, njihen 293 shkrime – grupe karakteresh grafike të përdorura për të shkruar një gjuhë.
Më shumë se 156 shkrime janë ende në përdorim sot, ndërsa më shumë se 137 shkrime historike, duke përfshirë hieroglifet egjiptiane dhe piktogramet azteke, nuk janë më në përdorim.
Alfabeti latin, i cili përdoret për të shkruar anglisht, frëngjisht, spanjisht, gjermanisht dhe më shumë, përdoret në të paktën 305 nga 7,139 gjuhët e njohura njerëzore në botë.
Më shumë se 70 përqind e popullsisë së botës e përdorin atë.
Cilat janë gjuhët më të rrezikuara?
Nga 7,159 gjuhët që fliten në mbarë botën, 3,193 (44 përqind) janë të rrezikuara, 3,479 (49 përqind) janë të qëndrueshme dhe 487 (7 përqind) janë institucionale, që do të thotë se përdoren nga qeveritë, shkollat dhe media.
Një gjuhë rrezikohet kur përdoruesit e saj fillojnë t’ua kalojnë një gjuhë më dominuese fëmijëve në komunitet. Shumë prej tyre përdoren si gjuhë të dyta.
Sipas Ethnologue, rreth 337 gjuhë thuhet se janë në gjumë, ndërsa 454 janë të zhdukura.
Gjuhët në gjumë janë ato që nuk kanë më folës të aftë, por gjuha ende ka përdorime shoqërore dhe është pjesë e identitetit të një bashkësie etnike.
Gjuhët e zhdukura janë ato që nuk kanë folës dhe nuk kanë përdorime shoqërore ose grupe që e pretendojnë atë si pjesë të trashëgimisë ose identitetit të tyre.
Sipas Ethnologue, 88.1 milionë njerëz flasin një gjuhë në rrezik zhdukjeje si gjuhë amtare.
Ekzistojnë: 1,431 gjuhë me më pak se 1,000 folës të gjuhës amtare, 463 me më pak se 100 folës, 110 me më pak se 10 folës.
Vetëm 25 vende janë shtëpia e rreth 80 përqind të gjuhëve të rrezikuara në botë. Oqeania ka gjuhët më të rrezikuara, e ndjekur nga Azia, Afrika dhe Amerika.
Disa gjuhë të rrezikuara përfshijnë:
Oqeania
Në Australi, Yugambeh, një gjuhë aborigjene në rrezik zhdukjeje, flitet nga populli Yugambeh, kryesisht në të gjithë Bregun e Artë, Scenic Rim dhe Logan në Australinë lindore.
Në vitet e fundit, një program i fortë rigjallërimi i udhëhequr nga komuniteti dhe përdorimi i aplikacioneve të të nxënit e kanë bërë gjuhën më të arritshme për brezat e rinj.
Azi
Gjuha Ainu e Japonisë (Ainu Itak) është një gjuhë në rrezik kritik. Sipas UNESCO-s, ajo nuk mund të lidhet me siguri me asnjë familje gjuhësh. Numri i saktë i folësve të gjuhës Ainu është i panjohur, megjithatë, një anketë e vitit 2006 tregoi se nga 23,782 Ainu, 304 e njohin gjuhën.
Afrikë
Në Etiopi, Ongota është një gjuhë kritike e rrezikuar.
Gjuha flitej nga një komunitet në bregun perëndimor të lumit Weito në Etiopinë jugperëndimore. Kanë mbetur vetëm rreth 400 anëtarë të komunitetit, me një grusht pleqsh që flasin gjuhën.
Amerika
Në Amerikën e Veriut dhe Qendrore, pothuajse të gjitha gjuhët indigjene janë të rrezikuara. Kreolja e Luizianës, një gjuhë kreole me bazë në Francë me ndikime afrikane dhe indigjene, është një gjuhë seriozisht e rrezikuar në Shtetet e Bashkuara, e folur kryesisht nga të moshuarit.
Leko është një gjuhë indigjene e rrezikuar që flitet në Bolivi dhe konsiderohet një gjuhë e izoluar - një gjuhë që nuk ka lidhje gjenetike me gjuhë të tjera. Gjuha tani flitet vetëm nga të moshuarit me një popullsi etnike Leko prej vetëm rreth 13,500 banorësh.
Evropë
Kornualishtja (Kernewek), e folur në Anglinë Jugperëndimore, u shënua si gjuhë e zhdukur nga UNESCO, derisa u ringjall dhe në vitin 2010 u ndryshua në një gjuhë në rrezik zhdukjeje. Sipas regjistrimit të popullsisë së Anglisë dhe Uellsit të vitit 2021, ajo flitet si gjuhë e parë nga 563 persona. /Telegrafi/