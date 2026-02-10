Gashi: Kuvendi miraton ndryshime ligjore për mbrojtjen e fëmijëve nga pedofilia
Në seancën e 84-t të Kuvendit të RMV-së, u miratua Propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Regjistrin e Veçantë për persona të dënuar për keqpërdorim seksual të të miturve dhe pedofili.
Këtë e bëri të ditur kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi.
“Ky ndryshim ligjor synon të forcojë mbrojtjen e fëmijëve dhe të përmirësojë mekanizmat e kontrollit për personat e dënuar për keqpërdorim seksual. Me këtë hap, tregojmë angazhimin tonë për një shoqëri më të sigurt dhe për drejtësi për viktimat e këtyre krimeve”, ka shkruar Gashi në Facebook.
Top Lajme
Jobs
Deals