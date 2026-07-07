Gary Neville mahnitet nga Anglia: Një nga paraqitjet më të mira që kam parë
Ish-mbrojtësi i Anglisë, Gary Neville, ka mbushur me lëvdata ekipin e Thomas Tuchel pas fitores spektakolare 3-2 ndaj Meksikës, rezultat që siguroi kualifikimin e "Tre Luanëve" në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026.
Anglia triumfoi në një përballje dramatike të zhvilluar në "Estadio Azteca", ndërsa Neville e cilësoi atë si një nga performancat më mbresëlënëse të kombëtares angleze në vitet e fundit.
"Duhet të them se kur u zgjova këtë mëngjes, mendova se ishte fantastike. Mbrëmë pashë një ndeshje të mrekullueshme futbolli. Ishte një arritje e jashtëzakonshme nga lojtarët dhe nga trajneri", deklaroi Neville.
Sipas tij, ndeshja kishte gjithçka që një tifoz futbolli mund të dëshironte.
"Loja kishte absolutisht gjithçka. Shkuam në një ambient shumë të vështirë, pati fillim të vonuar, penallti, karton të kuq dhe emocione deri në fund. Ishte një ndeshje madhështore".
Neville u shpreh krenar për paraqitjen e Anglisë, edhe pse pranoi se në të kaluarën kishte kritikuar repartin defensiv të ekipit.
"Nuk mund të jem më krenar. Kam qenë i zhgënjyer në disa raste me mbrojtjen tonë, por mbrëmë pjesa e parë ishte fantastike. Lojtarët e krahut u lidhën shumë mirë me repartin mbrojtës, ishim kompaktë dhe kontrolluam ndeshjen edhe pa pasur posedimin e topit".
Ai veçoi edhe paraqitjen e Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice dhe Elliot Anderson, duke theksuar se ekipi tregoi ekuilibër në të gjitha fazat e lojës.
"Kane dhe Bellingham ishin shumë më afër Rice dhe Anderson. Rënia në mbrojtje dukej shumë më e organizuar dhe u ndjeva i qetë gjatë gjithë pjesës së parë".
Neville pranoi se në pjesën e dytë ndeshja u bë shumë më e hapur, por vlerësoi karakterin e skuadrës së Thomas Tuchel.
"Në pjesën e dytë ishte grusht për grusht. Në futboll duhet të jesh në gjendje të fitosh si me posedim, ashtu edhe pa të. Duhet të tregosh guxim, vendosmëri dhe shpirt luftarak. Çdo lojtar në atë fushë e bëri këtë dhe madje edhe më shumë", përfundoi Neville. /Telegrafi/