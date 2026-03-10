Galatasaray fiton përballjen e parë ndaj Liverpoolit
Galatasaray ka nisur me fitore sfidën e parë në 1/8 e Ligës së Kampionëve, ndaj Liverpoolit, duke triumfuar 1-0 në një mbrëmje të mbushur me emocione në RAMS Park.
Me të filluar ndeshja, Florian Wirtz, pas një gabimi në mbrojtjen e Galatasaraym ka mundur të shënojë, por ai gjuajti jashtë në portën e zbrazët.
Goli vendimtar erdhi që në minutën e 7-të, kur nga një këndore, Victor Osimhen u ngrit lart dhe pasoi topin drejt zonës, ku Mario Lemina e devijoi me kokë në rrjetën e Liverpoolit, duke i dhënë avantazhin vendasve.
Mario Lemina'nın golü saha içi çekimi
pic.twitter.com/xN3B7JAkay
— Le Marca Sports (@lemarcaspors_) March 10, 2026
Pjesa e parë edhe pse me raste të mira, nuk soli gola të tjerë.
Liverpooli reagoi në minutën e 72-të, ku Virgil van Dijk shënoi një gol, por gëzimi i skuadrës u ndal nga vendimi i VAR-it për prekje me dorë, që anuloi golin.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında galibiyet bizim! 🙌
Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Liverpool 👏#GSvLIV #UCL pic.twitter.com/YJr6Dadxnc
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 10, 2026
Galatasaray arriti të mbante portën e paprekur dhe të siguronte një fitore të çmuar në shtëpi, duke marrë avantazhin për ndeshjen kthim. /Telegrafi/