Gabimi i rëndë i portierit ia prish festën Ronaldos, titulli në Arabi vendoset xhiron e fundit
Al Nassr ishte vetëm disa sekonda larg përfundimit të një thatësire titulli që zgjat që nga sezoni 2018/19, por një gabim i pabesueshëm i portierit Bento tronditi stadiumin dhe ua shtyu festën.
Në derbin ndaj Al Hilal, që përfundoi 1-1, skuadra e Jorge Jesus ishte në epërsi falë golit të Simakan dhe tashmë po përgatitej të festonte, por një autogol i çuditshëm i portierit brazilian në aksionin e fundit të ndeshjes i shuajti menjëherë çdo festë.
Si pasojë, Cristiano Ronaldo dhe Joao Felix u detyruan t’i largonin shiritat e kampionit, në një fund dramatik që e la kapitenin portugez të dëshpëruar në stol.
Me selektorin e Portugalisë, Roberto Martinez, në tribuna, derbi i Riadit nisi me një Al Hilal më këmbëngulës dhe më i rrezikshëm, duke e vënë skuadrën e Jorge Jesus në gjendje alarmi.
Edhe pse pati tetë minuta shtesë, dukej se asgjë nuk mund ta ndalte Al Nassr-in drejt titullit, deri sa ndodhi e paimagjinueshmja.
Në aksionin e fundit, një hedhje e gjatë në zonë bëri që Bento të dilte nga vija e portës, të përplasej me Inigo Martinez dhe të shënonte një autogol krejtësisht të pashpjegueshëm, duke e lënë të gjithë stadiumin në shok dhe duke e çuar Ronaldon pothuajse në lot në stol.
Ishte një goditje e rëndë në Riad. Ronaldo, Joao Felix dhe Jorge Jesus e panë festën e tyre të ndalur në sekondat e fundit, duke e lënë titullin ende të hapur.
Pavarësisht dominimit dhe golit të Simakan, gabimi i portierit brazilian do të thotë se Al Nassr do të duhet të presë edhe disa ditë për të festuar, në një fund dramatik që e mban pezull tensionin në ligën saudite.
Megjithatë, Al Nassr ende mund të shpallet kampion i Arabisë Saudite nëse e mposht Damacin në xhiron e fundit, e cila është planifikuar më 21 maj./Telegrafi/