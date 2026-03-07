Futbolli kosovar dhe ai evropian në fokus – Gazetarët e Telegrafit vijnë me analizë në Arena e Yjeve
Në episodin më të ri të podcastit Arena e Yjeve vjen analiza nga gazetarët e Telegrafit për ngjarjet në futbollin vendor si dhe në atë evropian. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorit zyrtar Exfis.
Gjatë podcastit, gazetari Lavdim Pireva dha analizën për dy përballjet që sipas tij janë më të fortat në Ligën e Kampionëve, duke theksuar rëndësinë strategjike të këtyre dueleve dhe se si ato mund të vendosin fatin e ekipeve në fazat vendimtare.
Gazetari Shkumbin Pireva u ndal te gjiganti spanjoll Real Madridi, duke vlerësuar se ky sezon mund të përfundojë pa trofe për “Los Blancos”.
Analiza e tij u shtri edhe te Superliga e Kosovës, ku ai theksoi skuadrën që, sipas tij, ka më shumë mundësi të vendosë fjalën e fundit për titullin dhe mënyrën si garojnë ekipet për vendin e parë.
Ndërkohë, gazetari Bardh Maxhuni dha parashikimin e tij për Ligën e Kampionëve, duke argumentuar se cilat skuadra kanë shumë gjasa të shkojnë deri në finale.
Ai foli edhe për rivalitetin e ashpër për titull në Superligën e Kosovës, duke përshkruar dramatizmin dhe konkurrencën mes skuadrave kryesore, dhe duke analizuar se si kjo luftë po rrit interesin e tifozëve dhe nivelin e futbollit vendor.
Një tjetër moment interesant ishte analiza e Lavdim Pirevës për garën për mbijetesë në elitën e futbollit kosovar.
Ai ka shpejguar se si ekipet që luftojnë për të qëndruar në Superligë po përballen me sfida të mëdha, dhe se çdo pikë ka rëndësi të jashtëzakonshme për të shmangur rënien nga kategoria.
Episodi i plotë me gazetaret e Telegrafit mund të ndiqet në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube, ku secili segment ofron analiza të detajuara dhe diskutime të thella mbi futbollin evropian dhe vendor./Telegrafi/
