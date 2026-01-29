Fut ka shënuar fitore të rëndësishme në kuadër të “IEM Krakow” që po zhvillohet në Poloni, për ta eliminuar skuadrën braziliane Legacy.

Fut edhe pse s’ishte favorit, fitoi me rezultat 0-2 në mape, ku dominoi plotësisht nga fillimi.

Fillimisht në “de_dust2”, Fut fitoi me rezultat 13-7, sfidë ku dominuan si “t-site”, pasi morën plot shtatë raunde, ku Legacy arriti vetëm një sosh meqenëse “pjesa e parë” kishte përfunduar me rezutlat 6-6.

Dymtro “dem0n” Myrosnychenko ishte i pandalshëm me plot 22 eliminime.

Ndërkohë, në “de_ancient”, Fut shënoi një përmbysje pasi humbën pjesën e parë me rezultat 8-4, por në fund triumfuan 10-13. Pas “dem0n” me 23 eliminime, shqiptari Aulon “krabeni” Fazlija e ndihmoi me 22 sosh.

Kësisoj, Fut shënon një fitore të madhe drejt fazës tjetër ndërsa të premten i duhet të mposhtë humbësin e përballjes Liquid – G2 për t’u kualifikuar tutje./Telegrafi

