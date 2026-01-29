Fut me “krabeni” eliminojnë Legacy, një fitore larg kualifikimit
Fut ka shënuar fitore të rëndësishme në kuadër të “IEM Krakow” që po zhvillohet në Poloni, për ta eliminuar skuadrën braziliane Legacy.
Fut edhe pse s’ishte favorit, fitoi me rezultat 0-2 në mape, ku dominoi plotësisht nga fillimi.
Fillimisht në “de_dust2”, Fut fitoi me rezultat 13-7, sfidë ku dominuan si “t-site”, pasi morën plot shtatë raunde, ku Legacy arriti vetëm një sosh meqenëse “pjesa e parë” kishte përfunduar me rezutlat 6-6.
Dymtro “dem0n” Myrosnychenko ishte i pandalshëm me plot 22 eliminime.
Ndërkohë, në “de_ancient”, Fut shënoi një përmbysje pasi humbën pjesën e parë me rezultat 8-4, por në fund triumfuan 10-13. Pas “dem0n” me 23 eliminime, shqiptari Aulon “krabeni” Fazlija e ndihmoi me 22 sosh.
Kësisoj, Fut shënon një fitore të madhe drejt fazës tjetër ndërsa të premten i duhet të mposhtë humbësin e përballjes Liquid – G2 për t’u kualifikuar tutje./Telegrafi