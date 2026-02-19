Funksione të fshehta të Google Maps - kurseni kohën, baterinë dhe internetin
Google Maps dhe 5 funksione të fuqishme që do t’ju kursejnë kohë, bateri dhe internet.
Shumë përdorues përdorin Google Maps vetëm për navigim, pa e ditur se aplikacioni fsheh funksione të dobishme që mund t’ju shpëtojnë kohë dhe nerva.
Këtu janë pesë prej tyre:
1. Mos harroni më kurrë ku parkoni
Në vend që të bëni foto për t’u kujtuar vendin ku parkoni, mund të ruani vendndodhjen direkt në aplikacion. Pasi të parkoni, shtypni pikën blu që tregon pozicionin tuaj dhe zgjidhni “Save parking”. Google Maps do të vendosë një shenjë në hartë dhe mund të shtoni edhe shënime si niveli apo vendi i parkimit.
2. Navigoni edhe pa internet
Me funksionin Offline Maps, mund të shkarkoni hartat e një qyteti ose rajoni në telefonin tuaj. Kjo ju lejon të përdorni navigimin dhe kërkimin e vendndodhjeve edhe kur nuk keni sinjal ose internet, madje edhe në Flight mode.
3. Shikoni sa është ngarkuar një vend para se të shkoni
Kur kërkoni një vend (p.sh. dyqan, restorant apo palestër), lëvizni poshtë te grafiku “Popular times”. Aty do t’ju tregojë sa njerëz ka në vend aktualisht në krahasim me mesataren, që ju ndihmon të shmangni radhët ose oraret me shumë njerëz.
4. Ndani vendndodhjen në kohë reale
Nëse dëshironi që miqtë ose familja të dinë ku jeni, mund të ndanë vendndodhjen tuaj në kohë reale me ta për një periudhë të caktuar. Kjo është më e saktë sesa dërgimi i një lokacioni statik. /Telegrafi/