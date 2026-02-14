Fundi i sistemeve "Start‑Stop" në vetura moderne
Sistemet “Start‑Stop”, të cilat fiknin automatikisht motorin e veturës kur kjo ndalte në trafik për të kursyer karburant, po dalin jashtë përdorimit falë një vendimi të ri të Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit në SHBA (EPA).
Vendimi, i njoftuar më 12 shkurt, heq stimujt federalë që prodhuesit e makinave merrnin për instalimin e këtyre sistemeve.
Kjo teknologji, e kritikuar shpesh nga drejtuesit për ndërprerjet e shpeshta dhe ndonjëherë të bezdisshme të motorit, ishte pjesë e masave për uljen e konsumit të karburantit dhe emetimeve të gazeve serë.
Zyrtarët e EPA thanë se heqja e krediteve “off-cycle” do të ndalojë mbështetjen e sistemit “start‑stop” si mënyrë për përputhshmëri me rregulloret federale. Megjithatë, prodhuesit mund të vazhdojnë t’i ofrojnë këto sisteme si opsion, por nuk do të jenë më të detyrueshme ose të stimuluara nga qeveria.
Vendimi reflekton një lëvizje më të gjerë të administratës drejt pakësimit të rregulloreve për emetimet e veturave, duke u përqendruar më shumë në zgjedhjet e konsumatorëve sesa në detyrime ligjore për teknologji kursimi karburanti.
Ekspertët e industrisë thonë se kjo mund të ndikojë në reduktimin e përdorimit të teknologjive që shfrytëzojnë sistemin “start‑stop”, sidomos në automjetet e reja të modelit standard, duke e bërë atë një trend që po zhduket gradualisht nga tregu. /Telegrafi/