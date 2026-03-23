Fundi i ISS-së po afron dhe SHBA-të mund të kenë një problem të madh
Ndërsa SHBA-të synojnë të krijojnë një bazë të përhershme në hënë, pozicioni i tyre në një zonë hapësinore shumë më afër shtëpisë po bëhet gjithnjë e më i pasigurt, shkruan CNN.
I vendosur në orbitën e ulët të Tokës - ose LEO, një rajon që shtrihet deri në 2,000 kilometra mbi tokë - Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor i vjetër ka pritur gati 300 njerëz gjatë më shumë se 25 viteve të banimit të vazhdueshëm, por dalja e tij në pension po afron.
Plani është që stacione të reja hapësinore të zhvilluara nga kompani komerciale të mbushin boshllëkun, duke siguruar baza për astronautët nga NASA dhe partnerët e saj ndërkombëtarë.
Megjithatë, me fundin e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor që pritet të ndodhë që në vitin 2030, NASA po garon kundër kohës. Dhe rreziqet e të paturit të një pranie të vazhdueshme në orbitë shkojnë shumë përtej objektivave shkencore.
Lënia e LEO pa një stacion hapësinor funksional në të cilin astronautët e NASA-s mund të kryejnë kërkime të nevojshme për të mbështetur misionet më thellë në hapësirë, do të krijonte një boshllëk të madh në aftësitë hapësinore të Shteteve të Bashkuara dhe madje do të paraqiste një rrezik për sigurinë kombëtare, paralajmërojnë ekspertët.
“Është një shprehje e vlerave tona. Do ta quaj fuqi e butë”, tha Dylan Taylor, CEO i Voyager Technologies, një nga kompanitë e përfshira në zhvillimin e një koncepti të stacionit hapësinor komercial.
Taylor tha se situata është si ditët e para të zhvillimit të telefonave inteligjentë dhe shfaqja e Apple dhe Android si dyshja dominuese. Pa një prani në LEO, Shtetet e Bashkuara do të hidhnin peshqirin në një mundësi të madhe për të udhëhequr në këtë fushë, vëren ai.
Dhe ndërsa SHBA-të kanë thënë se do ta mbajnë stacionin hapësinor në orbitë të paktën deri në vitin 2030, ligjvënësit tani po sinjalizojnë se kjo nuk do të lejojë kohë të mjaftueshme për të zhvilluar, verifikuar dhe lëshuar një stacion hapësinor komercial për të zëvendësuar ISS-në.
Një projektligj i kohëve të fundit i Senatit bëri thirrje që Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë financimin e ISS-së deri në vitin 2032. Dhe legjislacioni, i cili ka kaluar nëpër komisione, por do të ketë ende nevojë për miratim nga e gjithë dhoma dhe Dhoma e Përfaqësuesve, e bën të qartë se kjo zgjatje është e nevojshme sepse një zëvendësim nuk është në horizontin afatshkurtër: "NASA ka vonuar vazhdimisht publikimin e një kërkese për propozime për shërbime të qëndrueshme komerciale në orbitën e ulët të Tokës, dhe vonesa të tilla, të shoqëruara me kërkesa në ndryshim dhe drejtim programatik jokonsistues, kanë sjellë pasiguri të konsiderueshme në planifikimin e zhvillimit, financimin, shkallëzimin e fuqisë punëtore dhe vendimet e investimeve në infrastrukturë të ofruesve komercialë", thuhet në projektligj.
Me fjalë të tjera, kompanitë private që janë në fazën e hershme të projektimit dhe modelimit të zhvillimit të këtyre stacioneve hapësinore janë ende duke pritur nga NASA për udhëzime - dhe para. Ekspertët e politikave theksojnë se prej kohësh pritet që NASA të dorëzojë një "Kërkesë për Propozime" zyrtare nga kompanitë private që punojnë për të projektuar këto stacione hapësinore të gjeneratës së ardhshme.
Por këto kërkesa u vonuan, pjesërisht sepse u desh i gjithë viti 2025 për të siguruar një konfirmim për zgjedhjen e Trump për administratorin e NASA-s, Jared Isaacman, i cili vazhdimisht ndalet. Isaacman u konfirmua përfundimisht në dhjetor.
Në mënyrë të ngjashme, viti 2025 pa një mbyllje 45-ditore të qeverisë, më e gjata në histori - duke shtuar një pengesë tjetër në planet e agjencisë hapësinore për të filluar zyrtarisht kërkimin e propozimeve nga sektori privat. Kompanitë tani presin që NASA do të lëshojë Kërkesën e saj për Propozime në fund të marsit ose në fillim të prillit, tha një CEO për CNN.
NASA nuk pranoi të komentonte mbi projektligjin e Senatit, por sekretarja e saj e shtypit Bethany Stevens tha në një deklaratë se NASA është e angazhuar për "kalimin e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor në operacione komerciale në orbitën e ulët të Tokës (LEO)".
“NASA po merr kohën e nevojshme për të siguruar që vendimet të jenë në përputhje me politikën e Presidentit, duke ecur përpara sa më shpejt dhe me lehtësi të jetë e mundur. Detajet shtesë do të ndahen sapo të jenë të disponueshme”, thuhet në deklaratën e Stevens, duke iu referuar urdhrit të fundit ekzekutiv të Presidentit Donald Trump mbi politikën hapësinore.
Ndërkohë, kompanitë private që drejtojnë projektimin e këtyre stacioneve hapësinore të gjeneratës së ardhshme po i shtojnë burimet e tyre.
Luajtja e lojës afatgjatë
Disa kompani komerciale kanë njoftuar së fundmi flukse të mëdha financimi që synojnë përshpejtimin e zhvillimit dhe lansimit të posteve të reja në orbitë.
Axiom Space me seli në Hjuston njoftoi një raund financimi prej 350 milionë dollarësh muajin e kaluar. Konkurrenti i saj me seli në Kaliforni, Vast, më pas siguroi një rritje prej 500 milionë dollarësh në fillim të marsit.
Vast është i vendosur të lansojë një stacion të thjeshtë në orbitë sa më shpejt të jetë e mundur, me ose pa kontribut federal, sipas kompanisë.
"Qasja jonë është që në fakt të mos presim (NASA-n) dhe të fillojmë të ndërtojmë një produkt minimal të qëndrueshëm, një stacion hapësinor me një modul të vetëm të quajtur Haven-1, të cilin do ta lansojmë në orbitë vitin e ardhshëm", tha CEO i Vast, Max Haot, për CNN në një intervistë telefonike më parë këtë muaj.
Në mënyrë të ngjashme, Axiom Space po punon drejt një date lansimi në vitin 2028 për një modul që planifikon ta lidhë fillimisht me ISS-në përpara se të shkëputet në orbitë më vete.
Një zëdhënës i tha CNN se kompania është "e përkushtuar" për të fituar paratë e kontratës së NASA-s dhe mund të vazhdojë të ndjekë qëllime të tilla edhe pa dhënie kontratash.
Megjithatë, ka dyshime të vazhdueshme se ndonjë nga kompanitë që synojnë stacionet hapësinore do të jetë në gjendje të qëndrojë mbi ujë pa siguruar një kontratë të lakmuar të NASA-s, ose të paktën pa përvetësuar biznes të rëndësishëm nga sektori publik.
Në këtë kuptim, fjala "komercializim" mund të jetë një emërtim i gabuar. Jo shumë kompani të sektorit privat kanë një nevojë urgjente për të shpenzuar miliona dollarë për të dërguar njerëz ose projekte kërkimore në një laborator në orbitë, kështu që NASA dhe agjencitë e tjera qeveritare janë ndoshta klientët kryesorë për këto destinacione të lidhura me hapësirën.
"Privatizimi" mund të jetë një përshkrim më i saktë - të paktën tani për tani.
"Për një investitor sipërmarrës, kjo pamje afatshkurtër është paksa e vështirë", tha Phil Scully, bashkëthemelues dhe partner i përgjithshëm i Balerion Space Ventures, i cili udhëhoqi mbledhjen e fundit të fondeve të Vast.
Por në të ardhmen e largët, ekziston potenciali për një ekonomi hapësinore të gjallë: "Ajo që është e qartë për ne është se do të keni automjete të shumta me kompani të panumërta që shkojnë në hapësirë. Do të keni automjete që nisen nga trupa qiellorë, si hëna. Dhe ne kemi nevojë për një habitat", tha Scully, duke shtuar se stacionet hapësinore në LEO përfundimisht do të shërbejnë si për qëllime sigurie kombëtare ashtu edhe për kërkim.
Kjo pamje afatgjatë po u jep disa kapitalistëve sipërmarrës besimin për të filluar mbështetjen e operatorëve të stacioneve hapësinore komerciale, tha Scully, edhe nëse kthimi i investimit është vite ose dekada më vonë.
Krijimi i mbretërisë në LEO
Megjithatë, përpara se kjo e ardhme të mund të shpaloset - NASA do të shërbejë si një lloj krijuesi mbretëror. Agjencia hapësinore do të vlerësojë propozimet nga Vast, Axiom Space dhe disa konkurrentë të tjerë, duke përfshirë Blue Origin të Jeff Bezos, Max Space dhe Voyager Technologies.
Do të jetë detyrë e zyrtarëve të agjencisë hapësinore të përcaktojnë se cila kompani ka shanset më të mira për sukses dhe të dorëzojnë kontratat, të cilat pritet të jepen midis viteve 2026 dhe 2031 dhe ka të ngjarë të arrijnë një total prej 1.5 miliardë dollarësh.
Kjo është ende një shumë e vogël krahasuar me atë që u desh për të ndërtuar ISS-në me madhësinë e një fushe futbolli, e cila konsiderohet gjerësisht si objekti më i shtrenjtë i ndërtuar ndonjëherë me më shumë se 150 miliardë dollarë. Gjithashtu i kushton SHBA-së afërsisht 3 miliardë dollarë në vit për t'u operuar.
Me paratë e ardhshme të kontratës së NASA-s, kompanitë po ndjekin një sërë strategjish dhe konceptesh të ndryshme, të cilat sot ekzistojnë kryesisht në formën e prototipeve pararendëse, demonstrimeve teknologjike dhe renderimeve kompjuterike - secila me një ambient elegant dhe futurist.
Moduli Haven-1 i Vast, për shembull, është projektuar të ketë vetëm 45 metra kub vëllim të banueshëm, me mure të buta të bardha të theksuara nga dërrasa druri panje që fshehin pajisje kërkimore në mure. Është planifikuar të nisë që në vitin 2027, me plane për të zgjeruar me shpejtësi habitatin në vitet në vijim.
Orbital Reef — i cili është pjesë e një partneriteti midis Blue Origin, Sierra Space, Boeing dhe të tjerëve — është paraqitur si një "park biznesi me përdorim të përzier" që do të shkallëzohet deri në rreth 830 metra kub vëllim të presionuar.
Konceptet e kompanive të tjera ofrojnë një sërë pajisjesh dhe aftësish të ndryshme, duke përfshirë dizajne habitati të fryrë, dritare të gjera, krahë robotikë, laboratorë kërkimorë dhe akomodime për astronautët.
(Orbital Reef dhe Starlab — një sipërmarrje e përbashkët nga Voyager Technologies, Northrop Grumman dhe disa firma të tjera — kanë marrë secili kontrata multimilion dollarëshe për zhvillimin e dizajnit nga Marrëveshjet e mëparshme të Aktit Hapësinor me NASA-n).
Çfarë rrezikohet në LEO
Ndërkohë, Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor po përballet me konsumimin që vjen me moshën. Në vitet e fundit, ai është përballur me rrjedhje dhe goditje nga mikrometeoroide, dhe laboratori në orbitë shpesh kërkon "mirëmbajtje të kushtueshme dhe përmirësime të sistemit", sipas inspektorit të përgjithshëm të NASA-s.
Por palët e interesuara po paralajmërojnë për rreziqet e çmontimit të ISS-së përpara se një zëvendësim komercial të jetë gati - dhe siç qëndrojnë gjërat, nuk është e sigurt se një post i ri orbital do të jetë në vend në kohë.
"Është gjithnjë e më e qartë se jeta e mbetur e stacionit është e pamjaftueshme për të përmbushur të gjitha objektivat kritike të testimit dhe kërkimit të nevojshëm për të mbështetur zhvillimin dhe për të zvogëluar rrezikun për fushatën Artemis dhe më gjerë", shkroi Paneli Këshillues i Sigurisë Hapësinore (ASAP) i NASA-s, një komitet që ofron rekomandime sigurie për NASA-n dhe Kongresin, në një raport vjetor të publikuar muajin e kaluar.
Efektet e përhapjes së lënies së SHBA-së pa një stacion hapësinor LEO shkojnë përtej asaj që është menjëherë e dukshme, tha CEO i Fondacionit Hapësinor dhe gjeneralmajor në pension i Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara, Dr. Heather Pringle.
“Shumë njerëz mendojnë se siguria kombëtare mbështetet vetëm te ushtria, por sinqerisht, siguria kombëtare dhe prosperiteti ekonomik - ato shkojnë dorë për dore”, tha Pringle.
Dhe rëndësia ekonomike e LEO, shtoi Pringle, është shumë më tepër sesa thjesht bumi financiar që kapitalistët sipërmarrës po fillojnë të parashikojnë. Kjo zonë e hapësirës po bëhet një skenë për tregtinë në mbarë botën.
“Ashtu si Kanali i Panamasë u bë një simbol i lidershipit amerikan dhe një arterie jetësore për tregtinë globale, LEO do të bëhet rruga drejt zbulimit shkencor, rritjes ekonomike dhe bashkëjetesës paqësore - nëse SHBA-të ruajnë lidershipin e menduar mirë dhe nxisin bashkëpunimin ndërkombëtar dhe zhvillimin e ri teknologjik”, tha CEO i Axiom Space, Tejpaul Bhatia, në një artikull të vitit 2025.
Pringle vuri në dukje se është e bindur se Isaacman, e cila më parë drejtoi një kompani mbrojtjeje dhe trajnimi ushtarak përpara se të bëhej shefe e NASA-s, do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të siguruar që SHBA-të të mos lëshojnë terren në skenën gjeopolitike.
Për dekada të tëra, Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor ka qenë destinacioni i vetëm në të cilin astronautët amerikanë kanë qenë në gjendje të fluturojnë. Edhe me programin Artemis që premton fluturime në hënë, mund të duhen vite ose dekada para se misione të tilla të bëhen rutinë.
Një fakt tjetër ndërlikues: Rusia, partneri kryesor i Shteteve të Bashkuara në ISS, nuk është zotuar të vazhdojë të operojë gjysmën e saj të stacionit hapësinor pas vitit 2028. Nuk është e qartë se si një tërheqje ruse mund të ndikojë në operacionet e Shteteve të Bashkuara ose në burimet e nevojshme për të mirëmbajtur stacionin.
Çfarë është e qartë: Pa një stacion hapësinor në LEO, astronautët amerikanë mund të mbeten të bllokuar në Tokë për periudha të gjata kohore. Dhe ky është një skenar jo ideal, duke marrë parasysh se SHBA-të kanë pasur vazhdimisht të paktën një astronaut në hapësirë për 26 vitet e fundit.
Është e rëndësishme të theksohet se kërkimi në LEO shërben gjithashtu si një trampolinë thelbësore për të fituar njohuritë që NASA ka nevojë për të mbajtur astronautët e saj të sigurt në udhëtimet më të thella në kozmos.
“Kjo strategji do të jetë e rëndësishme për të siguruar që ne të ruajmë një prani të vazhdueshme në orbitën e poshtme për të mbështetur një numër objektivash, duke përfshirë kërkimin e pandërprerë në Hënë dhe Mars, si një model prove për shëndetin e njeriut dhe si lidership të përgjithshëm në hapësirë”, tha një anëtar i takimit ASAP të NASA-s gjatë një takimi më 16 mars. /Telegrafi/