Fund i hidhur për Zvicrën – Katari rrëmben pikë në sekondat e fundit
Në një ndeshje të tensionuar dhe me ritëm të lartë në kuadër të Grupit B të Kampionatit Botëror 2026, kombëtarja e Zvicrës dhe ajo e Katarit u ndanë baras me rezultat 1-1, pas një fundi spektakolar ku gjithçka u vendos në minutat shtesë.
Zvicra e nisi ndeshjen më me iniciativë, duke krijuar raste të pastra që në minutat e para. Dan Ndoye dhe Ruben Vargas ishin rreziku më i madh për mbrojtjen e Katarit, por portieri Mahmoud Abunada reagoi në mënyrë vendimtare në disa momente.
Momenti kyç i pjesës së parë erdhi në minutën e 14-të, kur pas një ndërhyrjeje të gabuar në zonë, arbitri fillimisht hezitoi, por pas rishikimit me VAR akordoi penallti për Zvicrën. Sulmuesi Breel Embolo u tregua i saktë nga pika e bardhë në minutën e 17-të, duke kaluar Zvicrën në epërsi 1-0.
Pas golit, Zvicra vazhdoi të kërkonte të dytin, me Granit Xhaka që provoi nga distanca dhe me Aebischer e Zakaria që rrezikuan portën, por pa sukses.
Katari nuk u dorëzua dhe filloi të fitojë më shumë terren në pjesën e dytë. Edhe pse Zvicra vazhdoi të krijojë raste të rrezikshme përmes Vargas dhe Embolo, skuadra aziatike u tregua më e organizuar në fazën mbrojtëse.
Kur dukej se Zvicra do ta mbyllte ndeshjen me fitore minimale, Katari goditi në momentin më të papritur.
Në minutën e 95-të, mbrojtësi Boualem Khoukhi u shfaq në zonë dhe realizoi për 1-1, duke tronditur skuadrën zvicerane dhe duke i dhënë Katarit një pikë të artë./Telegrafi/