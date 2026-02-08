Ftesa e Kosovës për ndeshjen madhështore me Shqipërinë dhe kartoni i kuq
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, mysafir ishte ish-futbollisti i njohur, tashmë trajneri Fadil Ademi. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Golden Eagle dhe Exfis.
“Vjen diku në pjesën e parë një duel edhe ndëshkohem me karton të verdhë. Ajo ka qenë diçka në kuadër duelet për top”.
“Marr karton të verdhë nga i ndjeri gjyqtari Bekim Bauta nga Struga e ka referuar lojën. Edhe rrjedha e lojës shkon më tutje, pjesa e dytë”.
“Pjesa e dytë, nga ana e majtë e jonë ishte Arsim Abazi, tash trajneri i respektuar. Kalon disi rreth Arsimit dhe e lëshon një top pak më të gjatë se sa mendova unë, edhe mendova të shkojë start rrëshqitës edhe me largu topin”.
“Kam shkuar start rrëshqitës po ai normal lojtar cilësor, e shtyn vetëm pak topin dhe nën këmbën e tij. E dita menjëherë se çfarë më gjeti”.
“Unë i shtrirë edhe ai i shtrirë, Klodian Duro edhe po vjen gjyqtari po më thotë, djalosh, duhet me u ndëshku me të verdhin”.
“I thashë mos se marre kjo ndeshje revyale. Nuk bën më tha, nuk bën për shkak se je për karton të verdhë, tha jo për direkt të kuqin, por unë e kisha një”, rrëfeu Ademi.
Episodin e plotë me Fadil Ademin mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube./Telegrafi/
