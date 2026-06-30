FSK i bashkohet operacionit të kërkim-shpëtimit për personin e zhdukur në Liqenin e Batllavës
Ekipi i Kërkim-Shpëtimit në ujëra i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) i është bashkuar operacionit për gjetjen e personit të zhdukur në Liqenin e Batllavës.
Lajmi për Telegrafin e ka konfirmuar Vëllazërim Qerimi nga FSK-ja i cili tha se pas pranimit të informacionit ekipi i kërkim-shpëtimit do të nisë operacionin për lokalizimin e personit të raportuar të zhdukur.
“Ekipi i Kërkim Shpëtimit të FSK-së për ujëra ka intervenuar pas marrjes së informacionit të Qendrës së Sigurisë së Kosovës janë duke vepruar atje në terren”, tha Qerimi.
Ndërkaq, nga Policia e Kosovës thanë për Telegrafin menjëherë pas pranimit të informatës, janë angazhuar të gjitha njësitë relevante policore, si dhe njësitë e tjera të kërkim-shpëtimit, me qëllim të lokalizimit të personit.
“Rreth orës 13:00, Policia ka pranuar informatën se një person dyshohet se ka hyrë në ujë në Liqenin e Batllavës dhe më pas nuk është parë të dalë. Menjëherë pas pranimit të informatës, janë angazhuar të gjitha njësitë relevante policore, si dhe njësitë e tjera të kërkim-shpëtimit, me qëllim të lokalizimit të personit”, tha Enis Pllana nga Policia e Kosovës. /Telegrafi/