Frutat dhe perimet që i mbajnë zogjtë të hidratuar në ditët e nxehta
Shumica janë të dobishme dhe freskuese, por disa kërkojnë kujdes të veçantë para se t’u jepen
Ditëve të ngrohta dhe me rritjen e temperaturave, miqtë tanë me pendë kanë nevojë për kujdes shtesë që të qëndrojnë të hidratuar. Zogjtë janë vazhdimisht në lëvizje: fluturojnë, ngjiten dhe eksplorojnë, ndërsa të gjitha këto veprimtari shpenzojnë energji dhe ujë.
Meqenëse lëngjet i humbasin natyrshëm përmes frymëmarrjes dhe jashtëqitjes, frutat dhe perimet e freskëta, të pasura me ujë, janë një mënyrë e shkëlqyer për të ruajtur ekuilibrin e organizmit të tyre.
Këto ushqime të lëngshme shërbejnë edhe si argëtim dhe si pasurim i mjedisit ku jetojnë, duke i mbajtur zogjtë të angazhuar gjatë ditës.
Uji luan rol thelbësor në organizmin e zogut: rregullon temperaturën e trupit, mbështet metabolizmin, lehtëson lëvizjen e nyjave dhe mundëson bartjen e lëndëve ushqyese. Hidratimi i duhur ndikon drejtpërdrejt edhe në shëndetin dhe cilësinë e pendëve, në aftësinë për të fluturuar, si dhe në prodhimin e rregullt të vezëve.
Ndër ushqimet më të mira hidratuese dhe të sigurta për zogjtë është kastraveci, i cili është krokant, i fortë dhe përmban shumë ujë, transmeton Telegrafi.
Edhe shalqiri është i ëmbël, i lëngshëm dhe freskues, por para se t’ia jepni zogut duhet t’ia hiqni me kujdes të gjitha farat.
Dredhëzat janë të vogla, me ngjyra tërheqëse dhe të pasura me antioksidantë, ndërsa boronicat ofrojnë shije të këndshme dhe mund të jepen të freskëta ose të ngrira.
Molla është krokante dhe e ëmbël, ndaj shumë zogj e pëlqejnë. Megjithatë, para se t’ua ofroni, duhet t’ia hiqni patjetër farat.
Marulja është burim i mirë uji dhe vitaminash, por duhet të zgjidhni vetëm lloje të tilla si marulja romane, marulja e butë ose ajo me gjethe lisi. Marulja iceberg, duhet shmangur.
Kungullesha është gjithashtu një zgjedhje e mirë dhe mund t’i jepet zogut e gjallë ose e zier lehtë.
Mjedrat dhe manaferrat janë të ëmbla, të vogla dhe të përshtatshme për të nxitur instinktin natyror të zogjve për kërkimin dhe mbledhjen e ushqimit.
Edhe pjepri, qoftë ai i zakonshëm apo pjepri ananas, është i butë, i lëngshëm dhe shumë i lehtë për t’u shërbyer.
Speci i ëmbël është krokant, i lëngshëm dhe jashtëzakonisht i pasur me vitamina.
Për t’i siguruar zogut sa më shumë lëndë ushqyese, rekomandohet që frutat dhe perimet të blihen në tregjet vendore gjatë kulmit të sezonit të tyre, sepse pikërisht atëherë janë më të freskëta dhe më cilësore.
Ushqimi i larmishëm gjatë ditëve të nxehta jo vetëm që ndihmon në hidratimin e zogut, por plotëson edhe nevojat për vitamina dhe minerale, të cilat shpesh mungojnë kur ai ushqehet vetëm me ushqim të thatë dhe fara. /Telegrafi/