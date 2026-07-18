Si ta mësoni qenin të notojë pa ia krijuar frikën që mund t’i mbetet gjatë
Hapat e parë duhet të bëhen në ujë të cekët, me durim dhe pa detyrim – sidomos te racat që nuk janë ndërtuar për not
Me ardhjen e ditëve të ngrohta, shumë pronarë mendojnë t’i marrin qentë me vete në det, liqen ose pishinë. Megjithatë, jo të gjithë qentë janë notarë të lindur dhe qëndrimi në ujë mund të sjellë rreziqe, nëse nuk merren masat e nevojshme të sigurisë.
Jo të gjitha sipërfaqet ujore janë njësoj, ndërsa aftësia për të notuar mund të varet edhe nga raca e qenit.
Jo të gjithë qentë janë notarë të lindur
Në teori, çdo qen i shëndetshëm mund të mësojë të notojë, nëse njihet me ujin gradualisht, me kujdes dhe durim. Megjithatë, suksesi varet nga disa faktorë.
Temperamenti dhe niveli i energjisë kanë rëndësi të madhe, pasi qentë më të guximshëm dhe më aktivë zakonisht e pranojnë më lehtë këtë përvojë të re. Ndikojnë edhe përvojat e mëparshme, sidomos ato nga periudha kur qeni ishte këlysh.
Disa raca janë zhvilluar ndër shekuj për të punuar në ujë, ndërsa të tjerat kanë karakteristika anatomike, si turi i shkurtër, që ua vështirësojnë frymëmarrjen gjatë notit.
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Racat që kanë më shumë vështirësi në ujë
Disa raca thjesht nuk janë të ndërtuara për not. Qentë me këmbë të shkurtra dhe trup të gjatë, si Basset Hound, Corgi dhe Dachshund, e kanë më të vështirë të qëndrojnë në ujë të thellë.
Vështirësi të ngjashme kanë edhe racat me kokë të madhe dhe fytyrë të rrafshuar, si Pug, Bulldog francez dhe Pekinez.
Për shkak të rrugëve më të shkurtra të frymëmarrjes, këta qen duhet ta mbajnë kokën lart mbi ujë, gjë që ua vështirëson frymëmarrjen dhe qëndrimin në sipërfaqe. Bulldogët janë rast i veçantë, sepse ndërtimi dhe shpërndarja e peshës trupore ua vështirësojnë edhe më shumë notin.
Kjo nuk do të thotë se këta qen nuk duhet të futen fare në ujë, por kërkohet kujdes i veçantë, jelek shpëtimi dhe qëndrim vetëm në ujë të cekët.
Racat që ndihen mirë në ujë
Nga ana tjetër, racat si Golden Retriever dhe Labrador Retriever janë zhvilluar për të nxjerrë prenë ose objekte të ndryshme nga uji dhe zakonisht ndihen shumë mirë duke notuar.
Qeni spanjoll i ujit, Qeni portugez i ujit dhe American Water Spaniel kanë gjithashtu prirje të natyrshme për not.
Raca Newfoundland është aq e fuqishme dhe e aftë në ujë, sa përdoret edhe në operacione shpëtimi në det. Këta qen mund të tërheqin drejt bregut edhe varka me njerëz, shkruan Tractive.
@sash_hh Lulu on vacation #puppy #pomeranian #vacation #summer #sea #dog #water #swimming #spitz #pom ♬ Vacation - Dirty Heads
Rreziqet e mundshme gjatë notit
Sikurse çdo aktivitet tjetër në natyrë, edhe noti sjell rreziqe të caktuara.
Gëlltitja e sasive të mëdha të ujit mund të shkaktojë probleme me tretjen, si diarre dhe të vjella. Në pishina, klori dhe kimikatet e tjera mund t’ia irritojnë qenit lëkurën dhe sytë.
Ujërat natyrore, si liqenet dhe pellgjet, mund të përmbajnë baktere ose alga të rrezikshme, të cilat shkaktojnë probleme serioze shëndetësore.
Ekziston gjithmonë edhe rreziku i mbytjes, veçanërisht nëse qeni hyn në ujë pa mbikëqyrje.
Mësojeni gradualisht dhe në mënyrë të sigurt
Kontakti i parë i qenit me ujin duhet të jetë një përvojë pozitive. Është mirë që pronari të hyjë i pari në ujë të cekët dhe të shohë nëse qeni do ta ndjekë.
Duhet të jeni të durueshëm, ta lavdëroni për çdo përparim dhe të mos e detyroni të bëjë diçka që e frikëson. Ndonjëherë nevojiten disa përpjekje derisa qeni të ndihet mjaftueshëm i sigurt për të notuar.
Për fillim mund të përdoret edhe një pishinë e vogël për fëmijë, e bërë nga plastikë e fortë, të cilën qeni nuk mund ta shpojë me kthetra.
Mjafton ta mbushni me disa centimetra ujë, ta lini të ngrohet në diell dhe të vendosni në fund një shtresë gome kundër rrëshqitjes.
Vendosni brenda lodrat e tij të preferuara dhe shpërblejeni, në mënyrë që të hyjë vetë në ujë.
Mos e filloni kurrë mësimin duke e hedhur topin në ujë të thellë ose mes valëve. Qeni nuk e kupton se thellësia rritet dhe mund të kaplohet nga paniku, duke krijuar frikë afatgjatë nga uji.
Jeleku i shpëtimit mund të jetë shumë i dobishëm
Jeleku i shpëtimit i jep qenit më shumë siguri në ujë. Ai është veçanërisht i rëndësishëm për racat me pak yndyrë trupore, të cilat qëndrojnë më vështirë në sipërfaqe dhe lodhen më shpejt.
Jeleku duhet të jetë prej materiali rezistent ndaj ujit dhe t’i përshtatet mirë trupit të qenit.
Nëse qëndroni në varkë, zgjidhni një model me dorezë në pjesën e shpinës, në mënyrë që qenin ta nxirrni më lehtë nga uji.
@gracelynnhewitt99 I accidentally adopted a dolphin ??🤣🐬🐾 #pitbull #xlbully #shelterdog #adoptdontshop #beachdog ♬ Coastline - Hollow Coves
Këshilla për detin, liqenin dhe pishinën
Deti mund të jetë i paparashikueshëm. Dalja e parë në plazh duhet të fillojë me një shëtitje përgjatë bregut, me qenin të lidhur.
Hyni me të vetëm deri te kyçet e këmbëve dhe vëzhgoni reagimin e tij. Rrymat detare dhe valët mund ta lodhin ose ta tërheqin lehtë, prandaj mos e detyroni të futet në thellësi.
Merrni gjithmonë ujë të freskët me vete, sepse pirja e ujit të kripur të detit mund të shkaktojë probleme të rënda shëndetësore.
Liqenet dhe ujërat e qeta mund të jenë vende të mira për fillim, pasi thellësia zakonisht rritet gradualisht. Megjithatë, gjatë verës duhet të keni kujdes nga algat blu-jeshile, të njohura si cianobaktere.
Gëlltitja e tyre mund të shkaktojë të vjella, plogështi dhe, në rastet më të rënda, edhe ngordhjen e qenit. Nëse uji ka ngjyrë të pazakontë, erë të keqe ose shtresa të dukshme algash në sipërfaqe, mos e lejoni qenin të hyjë.
Pishinat shtëpiake zakonisht janë të sigurta, por vetëm me mbikëqyrje të vazhdueshme. Është thelbësore që qeni ta mësojë vendin ku ndodhen shkallët ose rampa e daljes, sepse në panik mund të mos jetë në gjendje t’i gjejë vetë.
Duhet pasur parasysh se qimet e qenit mund t’i bllokojnë filtrat, ndërsa kthetrat mund ta dëmtojnë shtresën e pishinës.
Rekomandohet që qeni të shpëlahet me ujë të pastër pas daljes nga pishina, për ta larguar klorin nga qimet dhe lëkura.
Kur uji është shumë i ftohtë?
Qentë mund të pësojnë hipotermi nëse qëndrojnë për një kohë të gjatë në ujë të ftohtë.
Edhe pse ekzistojnë formula të ndryshme për përcaktimin e temperaturës së sigurt, rregulli më i thjeshtë është të udhëhiqeni nga ndjesia juaj.
Nëse uji është tepër i ftohtë që ju të notoni pa kostum neopreni, ka shumë gjasa që të jetë tepër i ftohtë edhe për qenin tuaj.
@laura.kostrzewa Snoop enjoying his first swim at the beach back when it was sunny and warm 😂 #dog #chihuahua #dogtok #chihuahuastiktok #dogsoftiktok ♬ Surfin' U.S.A. - The Beach Boys
Si mund ta rrisë teknologjia sigurinë?
Pajisjet për gjurmimin e qenve mund të jenë një masë shtesë sigurie, sidomos për qentë që e duan ujin.
Lokalizuesit modernë GPS mund të jenë rezistentë ndaj ujit, varësisht nga standardi i pajisjes, dhe të përshtatshëm për qentë që hidhen në liqene ose lumenj.
Edhe qeni më i dëgjueshëm mund të largohet duke ndjekur një aromë interesante. Gjurmimi në kohë reale i mundëson pronarit ta shohë vendndodhjen e qenit në hartën e aplikacionit celular.
Një funksion tjetër i dobishëm është vendosja e një “gardhi virtual” ose zone të sigurt. Nëse qeni largohet shumë ose i afrohet një zone të rrezikshme, pronari mund të marrë menjëherë njoftim në telefon.
Megjithatë, pajisjet teknologjike nuk e zëvendësojnë mbikëqyrjen e vazhdueshme, jelekun e shpëtimit dhe mësimin gradual të qenit me ujin. /Telegrafi/