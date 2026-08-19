Fraza që prindërit e papjekur emocionalisht i thonë shpesh
Shumë fraza në dukje të padëmshme që përdorin prindërit në komunikimin me fëmijët e rritur mund të burojnë nga pasiguritë dhe frikërat e tyre.
Ndërsa fëmijët bëhen më të pavarur, prindërit mund të ndihen më pak të nevojshëm dhe ky ndryshim në dinamikën e marrëdhënieve shpesh është i pakëndshëm për ta.
Njohja e modeleve të tilla të sjelljes është hapi i parë për prindërit dhe fëmijët drejt vendosjes së kufijve më të shëndetshëm dhe ruajtjes së një marrëdhënieje cilësore, shkruan YourTango.
"Kur planifikon të sistemohesh?"
Mbledhjet familjare mund të jenë stresuese për njerëzit që nuk janë në një lidhje, dhe kjo çështje vetëm sa rrit ndjenjat e vetmisë, veçanërisht në familjet që imponojnë pritje tradicionale. Prindërit duhet të jenë të vetëdijshëm se një deklaratë e tillë, edhe nëse bëhet me qëllime të mira, duhet të shmanget.
Jo vetëm që nënvlerëson aftësinë e një fëmije për të marrë vendime për veten e tij, por edhe injoron realitetin e tij. Fëmijët që zgjedhin të kalojnë kohë me ju meritojnë të vlerësohen për atë që janë, në fazën e jetës në të cilën ndodhen.
"Nuk ke idenë për çfarë po flet"
Kur prindërit sugjerojnë se fëmijët e tyre të rritur janë të paaftë të marrin vendimet e tyre, ata në fakt po përpiqen të ruajnë ndjenjën se janë ende të nevojshëm. Distancimi natyror që ndodh ndërsa fëmijët rriten mund të jetë i vështirë, por refuzimi dhe mohimi i pavarësisë së një fëmije nuk është një mënyrë e shëndetshme për t'u përballur me këtë ndryshim.
"Po sillesh shumë dramatikisht"
Psikologia e Harvardit, Dr. Cortney Warren, shpjegon se prindërit me tendenca narciste shpesh përdorin fraza të tilla për të zhvlerësuar dhe shpërfillur ndjenjat e fëmijës së tyre. Ndërsa mund të jetë e vështirë të dallosh këtë sjellje tek dikush që supozohet t'i besosh, është e rëndësishme të kujtojmë se njerëzit e shëndetshëm në jetën tonë gjithmonë do të bëjnë vend për ndjenjat tona, jo për të na poshtëruar.
"Në rregull, unë jam një prind i tmerrshëm"
Disa prindër mbështeten në deklarata të tilla manipuluese për të marrë rolin e viktimës. Kur një prind refuzon përgjegjësinë për veprimet e veta, kjo shkakton pakënaqësi tek fëmijët dhe i inkurajon ata të tërhiqen nga komunikimi. Nëse nuk ka bisedë të hapur, besim dhe dëgjim aktiv në marrëdhënie, nuk ka vend për përparim.
"Ajo që po thua nuk ka asnjë kuptim"
Kjo frazë vetëm sa i largon prindërit dhe fëmijët, dhe të dyja palët përfundojnë duke u ndjerë të keqkuptuara. Përshtatja me një dinamikë të re me një fëmijë të rritur mund të jetë e vështirë. Autorja Heather Pleet i inkurajon prindërit të përqafojnë bisedat e cenueshme dhe të ofrojnë mbështetje. Edhe nëse nuk i kuptoni plotësisht zgjedhjet e jetës së fëmijës suaj, gjeni një mënyrë për t'i ndihmuar, qoftë përmes gjesteve delikate apo pyetjeve të menduara mirë.
"Nuk ndodhi kështu"
Një studim i publikuar në revistën Psychology and Aging tregon se një pjesë e madhe e tensionit në marrëdhëniet e mëvonshme prind-fëmijë buron nga bisedat e pashëndetshme rreth fëmijërisë. Kur një fëmijë ndihet mjaftueshëm i sigurt për të ndarë problemet ose traumat me një prind, prindi duhet të ofrojë mbështetje, edhe nëse fëmija nuk i kujton ngjarjet në të njëjtën mënyrë.
Duke pretenduar se një fëmijë po i mban mend gabim ose po e ekzagjeron, prindërit jo vetëm që i nënvlerësojnë ndjenjat e fëmijës së tyre, por edhe shkatërrojnë besimin që është thelbësor për një marrëdhënie të shëndetshme.
"Le të mos e prishim atmosferën tani"
Kur prindërit thonë se shprehja e emocioneve të fëmijës së tyre "prish" socializimin, ata po i nënvlerësojnë ndjenjat e fëmijës së tyre, shpesh pa e kuptuar fare në atë kohë. Ata po dërgojnë mesazhin se ndjenjat e fëmijës së tyre janë një barrë ose një bezdi.
"Ta thashë mirë?"
Në vend të bisedës dhe dëgjimit të sinqertë, prindërit e papjekur emocionalisht përdorin fraza të tilla për të treguar dominancë. Kjo minon autonominë dhe aftësinë e fëmijës për të marrë vendime, gjë që krijon pakënaqësi dhe dëmton lidhjet familjare.
Terapistja Patricia Morgan thekson se qasja "Unë e dija më mirë" nuk e ndihmon kurrë komunikimin. Në fakt, ajo gërryen besimin dhe fëmijët ndiejnë sikur prindërit e tyre nuk i respektojnë, edhe pse duhet të ndihen mirë dhe të sigurt me ta.
"Do ta kuptosh kur të rritesh"
Kjo frazë është poshtëruese për një të rritur me pavarësinë e vet dhe mund të jetë shkatërruese emocionalisht për dikë që kërkon mbështetje. Ekspertët në Institutin Newport thonë se distancimi emocional, në të cilin asnjëra palë nuk ndihet e dëgjuar ose e kuptuar, është një nga arsyet kryesore pse fëmijët e rritur ndërpresin kontaktin me prindërit e tyre.