Shtatë fraza që përdorin njerëzit e sjellshëm
Njerëzit që janë të sjellshëm shpesh e tregojnë këtë në mënyrën se si flasin me të tjerët. Mësimet rreth respektit, empatisë dhe përgjegjësisë të mësuara në fëmijëri mund të ndikojnë në marrëdhëniet dhe sjelljen edhe në moshë madhore.
Hulumtimet tregojnë se mjedisi familjar mund të ketë një ndikim afatgjatë në marrëdhëniet e mëvonshme, dhe disa fraza të thjeshta mund të jenë një shenjë e pjekurisë emocionale dhe zakoneve të mira jetësore.
Ja disa fraza që zbulojnë se jeni të sjellshëm.
"E ndërrova mendjen"
Njerëzit që janë rritur me prindër tepër të rreptë mund të kenë frikë të bëjnë gabime dhe të zhvillojnë një nevojë për të pasur gjithmonë të drejtë. Nga ana tjetër, ata që kanë mësuar se të bërit gabime nuk është një fatkeqësi kanë më shumë gjasa ta pranojnë kur kanë ndryshuar mendje. Ata janë më të hapur ndaj perspektivave të tjera dhe vetëbesimi i tyre nuk varet nga të pasurit gjithmonë të drejtë, shkruan YourTango.
"Si mund të jem më i mirë?"
Fëmijët që mësojnë të pranojnë reagimet nga prindërit e tyre pa frikën e ndëshkimit kanë më shumë gjasa t'i pranojnë ato si të rritur. Hulumtimet nga Institutet Kombëtare të Shëndetit të SHBA-së kanë treguar se përvojat e hershme familjare mund të ndikojnë në marrëdhëniet në moshë madhore. Në vend që të reagojnë në mënyrë mbrojtëse, individë të tillë janë më të gatshëm të pyesin se çfarë mund të bëjnë më mirë dhe të mësojnë nga gabimet e tyre.
"Të lutem"
Të thuash thjesht "të lutem" është një nga mënyrat më të lehta për të treguar respekt për të tjerët. Një studim i botuar në Social Psychology Quarterly zbuloi se fjala përdoret më rrallë nga sa mund të presim. Njerëzit të cilëve u mësohet mirësjellja që në moshë të re kanë më shumë gjasa të tregojnë respekt për të tjerët, pavarësisht nga pozicioni apo situata e tyre.
"Gëzohem që të takoj"
Të takosh njerëz të rinj mund të jetë e sikletshme për shumë njerëz, por aftësitë sociale zhvillohen me praktikë. Njerëzit që inkurajohen që në fëmijëri të prezantohen, të përshëndesin të tjerët dhe të përballojnë situata të panjohura shoqërore, shpesh përballen më lehtë me takime të tilla si të rritur.
"Faleminderit"
Shprehja e mirënjohjes ndihmon në ndërtimin e marrëdhënieve dhe tregon se i vërejmë përpjekjet e të tjerëve. Qoftë nëse e falënderojmë partnerin tonë për mbështetjen e tij apo dikë për një nder të vogël, një përgjigje e tillë mund të pasqyrojë zakonin e vlerësimit të të tjerëve që kemi fituar në fëmijëri.
"Është në rregull, e kuptoj"
Frika nga dështimi dhe refuzimi mund të jenë më të forta tek njerëzit që janë ndëshkuar për gabimet e tyre në fëmijëri në vend që t'u jenë mësuar. Ata që kanë mësuar t'i shohin gabimet si mundësi për të mësuar kanë më shumë gjasa ta pranojnë refuzimin dhe të mos e shohin atë si provë të vlerës së tyre.
"Jo"
Vendosja e kufijve mund të jetë gjithashtu një shenjë e një prindërimi të shëndetshëm. Fëmijët që nuk kanë pasur nevojë të fitojnë dashuri dhe vëmendje duke i kënaqur të tjerët, mund të rriten duke u bërë njerëz që ndihen më rehat duke thënë "jo". Në vend që të kërkojnë vazhdimisht miratim nga të tjerët, ata janë më të gatshëm t'u besojnë nevojave të tyre dhe të vendosin kufij të qartë.