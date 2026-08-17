Kthimi në shkollë mund të jetë emocionues edhe për prindërit, ja si të përgatiteni
Fillimi i vitit shkollor sjell ndryshime jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindërit, të cilët shpesh ndiejnë një përzierje shqetësimi, trishtimi, krenarie dhe tensioni ndërsa familja kthehet në rutinë.
Përvojat nga java e parë e shkollës tregojnë se reagimet e fëmijëve mund të jenë të paparashikueshme. Një fëmijë mund të hyjë në shkollë me besim pa u kthyer, ndërsa një tjetër, megjithëse kthehet në një mjedis të njohur, mund të zhvillojë ankth të theksuar që ditën e parë.
Alyssa Mairanz, drejtoreshë ekzekutive dhe pronare e Qendrës së Terapisë Empower Your Mind në Nju Jork, u thotë prindërve se prindërit dhe kujdestarët shpesh kalojnë nëpër emocione të shumëfishta në të njëjtën kohë gjatë kësaj periudhe. Siç pohon ai, ata mund të ndiejnë ankth, nervozizëm, shqetësim, trishtim, krenari, mirënjohje dhe madje edhe emocion, dhe gjithçka varet nga rrethanat familjare, zhvillimi i fëmijës dhe kujtimet nga fëmijëria e tij.
Mairanz shton se frika e fëmijëve nga shkolla shpesh rrit tensionin midis prindërve.
"Fillimi i shkollës është një tranzicion i madh për fëmijët, qoftë viti i tyre i parë në shkollë apo thjesht kthimi në rutinën e ditëve të shkollës me rregulla, mësues, strukturë dhe udhëzime krejtësisht të reja krahasuar me vitin e kaluar", tha ajo.
Psikologia klinike Jenny Yip nga Qendra e Lirisë së Rinovuar në Los Angeles beson se përgatitja duhet të fillojë që para ditës së parë të shkollës. Kjo përfshin bisedën rreth rutinës së re, blerjen e pajisjeve shkollore, takimin me mësuesit, vizitën në shkollë dhe leximin e librave rreth rikthimit në klasë.
Ekspertët këshillojnë që prindërit të mbeten një hapësirë e sigurt për shqetësimet e fëmijëve, por pa futur frikëra shtesë. Nëse ankthi vazhdon pavarësisht përgatitjes dhe përpjekjeve për të zgjidhur problemin në shtëpi, rekomandohet që familja të kërkojë ndihmë nga një këshilltar shkollor ose profesionist i shëndetit mendor. Në të njëjtën kohë, prindërve u rekomandohet të kujdesen për veten e tyre, sepse kujdesi për veten është i rëndësishëm për rregullimin e emocioneve dhe uljen e stresit.