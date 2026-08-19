Pesë arsye pse një fëmijë nuk mund ta kontrollojë zemërimin e tij
Aftësia e vetëkontrollit, përshtatjes dhe qetësimit zhvillohet gradualisht, nëpërmjet marrëdhënieve me të tjerët, përvojave jetësore dhe me ndihmën e vazhdueshme të të rriturve.
Në fakt, fëmijët ende nuk mund t’i rregullojnë emocionet e tyre në mënyrën që bëjnë të rriturit, sepse vetërregullimi nuk është një aftësi me të cilën lindin, por një aftësi që ende nuk e kanë zotëruar.
Kjo nuk do të thotë që prindërit duhet të pranojnë çdo sjellje. Është e rëndësishme të bëhet dallimi midis vetë emocionit, të cilin fëmija ende ka vështirësi ta kontrollojë, dhe mënyrës se si shprehet ai. Zemërimi lejohet, por goditja, fyerja ose shkatërrimi i gjërave kërkon vendosjen e kufijve të qartë dhe mësimin gradual të reagimeve të ndryshme. Fëmijët nuk mësojnë të kontrollojnë zemërimin duke mos e ndjerë kurrë, por duke zbuluar ngadalë se çfarë mund të bëjnë me atë ndjenjë, me ndihmën e një të rrituri të qetë.
Truri është ende në zhvillim e sipër
Truri i fëmijëve, veçanërisht në moshë të re, nuk ka të njëjtën aftësi për vetërregullim si të të rriturve. Kur një fëmijë është i pushtuar nga zemërimi, pjesa e trurit përgjegjëse për qetësimin dhe kontrollin e sjelljes nuk është zhvilluar ende plotësisht. Si rezultat, fëmijët shpesh reagojnë në mënyrë impulsive, para se të kenë pasur kohë të mendojnë për pasojat.
Nuk i njeh ose nuk i emërton ndjenjat
Ndonjëherë zemërimi shoqërohet me trishtim, frikë, xhelozi, lodhje ose një ndjenjë padrejtësie. Një fëmijë mund të mos jetë në gjendje të thotë: "Jam i lënduar" ose "Ndihem i lënë pas dore", kështu që ai i shpreh ndjenjat e tij të vërteta përmes zemërimit. Nëse prindërit i mësojnë fëmijës së tij të njohë dhe t'u vërë emër emocioneve të tij, kjo mund ta ndihmojë shumë atë t'i kontrollojë ato më lehtë.
Lodhje, uri dhe stimulim i tepërt
Kur një fëmijë është i uritur, i lodhur ose i mbingarkuar nga zhurma, ekranet dhe përgjegjësitë e shumta, është shumë më e vështirë për të që të ruajë ekuilibrin emocional. Një situatë që normalisht do të ishte e durueshme për të, në momente të tilla, mund të provokojë një reagim shumë të fortë.
Fëmijët mësojnë duke parë të rriturit
Fëmijët mësojnë duke imituar. Nëse shpesh shohin të rritur që bërtasin, ofendojnë ose reagojnë dhunshëm kur janë të zemëruar, ka të ngjarë të përvetësojnë modele të ngjashme sjelljeje. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që prindërit dhe të rriturit e tjerë të tregojnë me shembull se është e mundur të jesh i zemëruar pa lënduar të tjerët.
Nevoja emocionale të pakënaqura
Ndonjëherë shpërthimet e shpeshta të zemërimit shkaktohen nga nevoja për vëmendje, siguri, pranim ose një ndjenjë kontrolli mbi jetën e dikujt. Një fëmijë që ndihet i keqkuptuar mund të përdorë zemërimin për të treguar se diçka është e rëndësishme për të dhe se ka nevojë për ndihmë.