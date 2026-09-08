Fjali nga prindër manipulues që fëmijët i mbajnë mend gjithë jetën
Të rritesh me një prind manipulues ose narcisist mund të ketë pasoja që ndihen edhe në moshë madhore.
Fraza të caktuara që prindërit përdorin për të ndjerë faj, për të nënvlerësuar ndjenjat ose për të vënë në dyshim perceptimin e një fëmije mund të ndikojnë në vetëbesimin dhe marrëdhëniet e tyre të ardhshme.
YourTango ka identifikuar fraza që përdorin shpesh prindër të tillë.
"Kam bërë kaq shumë për ty, dhe ja si ma shpërblen?"
Prindërit manipulues mund ta shohin marrëdhënien e tyre me fëmijën e tyre si një transaksion, duke e shoqëruar dashurinë dhe mbështetjen me bindjen. Me deklarata të tilla, ata krijojnë një ndjenjë faji tek fëmija për shprehjen e nevojave të veta, shkruan YourTango.
"Je shumë i ndjeshëm"
Këshilltarja Sherri Gordon shpjegon se manipuluesit shpesh i zhvlerësojnë emocionet e të tjerëve për të ruajtur kontrollin. Kjo mund të bëjë që fëmijët të dyshojnë në ndjenjat e tyre dhe të kenë vështirësi në vendosjen e kufijve më vonë.
"Askush nuk do të të dojë si unë"
Kjo fjali mund të krijojë tek një fëmijë bindjen se askush tjetër nuk do t'i japë dashuri të barabartë. Një marrëdhënie e tillë inkurajon varësinë nga miratimi prindëror dhe frikën nga marrëdhëniet me njerëzit e tjerë.
"Je me fat që të duroja"
Në një marrëdhënie të tillë, gabimet nuk shihen si mundësi për të mësuar, por si dëshmi se diçka nuk shkon me fëmijën. Rezultati mund të jetë pasiguria dhe një nevojë e vazhdueshme për miratimin e prindërve.
"Je kaq dramatike"
Me këto fraza, prindërit minimizojnë ndjenjat dhe përvojat e fëmijës së tyre. Psikologu Hal Shorey pohon se shpërfillja e ndjenjave mund të inkurajojë shtypjen e tyre dhe të krijojë pakënaqësi që zgjat me vite.
"Ti nuk e di se çfarë është më e mira për ty, por unë po"
Imponimi i vazhdueshëm i vullnetit prindëror mund ta bëjë më të vështirë zhvillimin e pavarësisë. Hulumtimet nga Universiteti i Virxhinias kanë treguar se fëmijët e prindërve dominues mund të kenë probleme afatgjata në marrëdhënie dhe arsim, dhe kanë më pak gjasa të besojnë në gjykimin e tyre.
"Nuk ishte kështu"
Prindërit manipulues mund të përdorin ndriçimin me gaz për ta bërë një fëmijë të dyshojë në kujtimet e veta. Deklarata të tilla si "Ke një kujtesë të keqe" ose "Të pëlqen ta ekzagjerosh" i lejojnë ata të shmangin përgjegjësinë.
"Mund të kisha pasur një jetë shumë më të mirë pa fëmijë"
Një prind mund t’i thotë drejtpërdrejt ose tërthorazi një fëmije se e konsideron atë përgjegjës për mundësitë e humbura. Deklarata të tilla mund ta bëjnë fëmijën të ndihet sikur është një barrë ose shkaku i pakënaqësisë së prindit.
"Je mosmirënjohës"
Për prindërit manipulues, akuzimi i tyre për mosmirënjohje mund të shërbejë si një formë shantazhi emocional. Kështu, fëmija përballet me një zgjedhje midis ndjenjës së turpit dhe dorëzimit ndaj kërkesave prindërore.
"Unë të linda dhe të rrita. Çfarë më shumë mund të dëshirosh?"
Sigurimi i nevojave themelore nuk zëvendëson mbështetjen emocionale. Prindërit manipulues mund ta përdorin atë që kanë siguruar si argument për të shpërfillur nevojat emocionale të fëmijës së tyre.