Fëmijët që rriten duke i bërtitur shpesh zhvillojnë këto tetë zakone
Problemi nuk qëndron vetëm te të bërtiturat, por edhe te vështirësitë në kontrollin e emocioneve, prandaj prindërit shpesh e ngrenë zërin.
Reagimi i dhunshëm i rastit për shkak të stresit ose frustrimit nuk është i njëjtë me rritjen në një shtëpi ku të bërtiturat janë një dukuri e përditshme.
Një mjedis i tillë mund të krijojë një ndjenjë pasigurie dhe vigjilence të vazhdueshme te fëmijët, dhe disa modele sjelljeje mund të transferohen në moshë madhore, shkruan YourTango.
Fshehja e ndjenjave të vërteta
Nëse një fëmijë mëson se shprehja e shqetësimeve ose pakënaqësisë mund të çojë në zemërim, ai përfundimisht mund të fillojë të shtypë ndjenjat e veta. Si të rritur, individë të tillë shpesh shmangin konfliktin dhe injorojnë nevojat e tyre për të ruajtur paqen. Ata mund ta kenë të vështirë të flasin hapur për atë që i shqetëson, sepse ende presin zemërim, ndëshkim ose refuzim.
Paqëndrueshmëri në situata stresuese
Të rriturit që janë rritur me britma të shpeshta mund të jenë veçanërisht të ndjeshëm ndaj stresit. Kur diçka nuk shkon sipas planit ose kur ata vënë re dikë tjetër të mërzitur, ata shpejt supozojnë më të keqen. Disa reagojnë në mbrojtje ose bëhen konfrontues, ndërsa të tjerë bëhen jashtëzakonisht të shqetësuar. Meqenëse kanë mësuar të shtypin ndjenjat e tyre si fëmijë për të ruajtur "paqen në shtëpi", ata mund ta kenë të vështirë të përballen me tensionin kur ai lind.
Ata e kanë të vështirë të pranojnë kritikat.
Nëse gabimet në fëmijëri shpesh pasoheshin nga britma dhe ndëshkime, edhe kritikat me qëllime të mira në moshë madhore mund të ndihen si një shenjë se ata janë përsëri "në telashe". Në vend që ta shohin kritikën si një mundësi për të mësuar diçka, ata mund ta marrin shumë personalisht dhe menjëherë të fillojnë të fajësojnë veten. Një reagim i tillë mund të lidhet edhe me mungesën e vetëbesimit.
Ata janë të ndjeshëm ndaj toneve të larta
Njerëzit që janë ekspozuar ndaj britmave të shpeshta mund të jenë veçanërisht të ndjeshëm kur dikush ngre zërin. Hulumtimet e kanë lidhur ekspozimin ndaj agresionit verbal në fëmijëri me ndryshimet në rajonet e trurit të përfshira në përpunimin e tingullit dhe gjuhës. Kjo është arsyeja pse tonet e ngritura mund të ndihen kërcënuese për disa njerëz dhe automatikisht t'u kujtojnë atyre situata të pakëndshme të fëmijërisë, edhe kur ata e dinë se situata aktuale nuk është e njëjtë.
Ata e kanë të vështirë t’u besojnë të tjerëve
Nëse prindërit nga të cilët fëmija pret siguri dhe mbrojtje do të ishin gjithashtu një burim frike, besimi tek të tjerët mund të jetë i vështirë për t’u ndërtuar. Njerëz të tillë mund ta kenë të vështirë të hapen si të rritur pa u ndjerë të cenueshëm. Ata ndonjëherë parashikojnë që të tjerët do t’i lëndojnë, do t’i kritikojnë ose do t’i refuzojnë.
Ata i kënaqin tepër të tjerët
Fëmijët të cilëve u bërtasin shpesh mund të mësojnë se mund ta shmangin konfliktin duke marrë fajin, duke kërkuar falje ose duke i vënë nevojat e tyre në vend të parë. Ajo që shërbeu si një mënyrë për të shmangur bërtitjet në fëmijëri, mund të bëhet një model sjelljeje në moshë madhore. Si rezultat, ata shpesh i vënë humorin dhe nevojat e të tjerëve para të vetave dhe përpiqen t'i kënaqin të gjithë.
Ata e kanë të vështirë me figurat e autoritetit
Nëse prindërit ishin figurat e para të autoritetit që u shkaktuan frikë, më vonë ata mund të zhvillojnë një mosbesim ndaj njerëzve të tjerë në pozicione pushteti, siç janë eprorët në punë. Ata mund ta shoqërojnë autoritetin me zemërimin, ndëshkimin ose sjelljen e paparashikueshme, duke e bërë të vështirë për ta që të relaksohen plotësisht dhe t'u besojnë njerëzve të tillë.
Ata i minimizojnë ndjenjat e tyre
Shumë njerëz që nuk kanë pasur mundësinë të mësojnë të shprehin emocionet e tyre në një mënyrë të shëndetshme, më vonë e kanë të vështirë të flasin për atë që ndiejnë. Ata mund të kërkojnë falje tepër, të shmangin konfliktin ose t'i thonë vetes se "nuk ka rëndësi". Ky model mund të ndikojë edhe në marrëdhëniet e tyre sepse shpesh i lënë në plan të dytë ndjenjat dhe nevojat e tyre.