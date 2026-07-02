Frankie Muniz divorcohet pas dhjetë vitesh martesë: E mbyllim një kapitull me mirënjohje
Ylli i “Malcolm in the Middle”, Frankie Muniz, ka konfirmuar se po divorcohet nga gruaja e tij Paige Price pas dhjetë vitesh bashkë.
Muniz e ndau lajmin nëpërmjet rrjeteve sociale, ku zbuloi se ai dhe Paige kishin jetuar të ndarë për njëfarë kohe dhe se kishin marrë së bashku vendimin për t'i dhënë fund martesës së tyre.
“Pas një periudhe ndarjeje, të cilën kemi zgjedhur ta mbajmë private, unë dhe Paige kemi marrë vendimin për t’i dhënë fund martesës sonë”, shkroi aktori.
Ai theksoi se gjatë dhjetë viteve të jetesës së bashku, të dy u pjekën dhe ndryshuan, prandaj e kuptuan se marrëdhënia e tyre sot funksionon më së miri përmes miqësisë së sinqertë dhe prindërimit të përbashkët.
"Pas dhjetë vitesh të bukura së bashku, ne kemi evoluar në një mënyrë që na ka treguar se marrëdhënia jonë sot funksionon më natyrshëm dhe fort si një miqësi dhe partneritet i thellë në rritjen e një fëmije. Ne kemi një djalë të jashtëzakonshëm që është qendra e botës sonë, dhe të dy jemi prindër më të lumtur dhe më të mirë falë dashurisë dhe përvojave që kemi pasur së bashku", tha Muniz.
Aktori theksoi se është jashtëzakonisht mirënjohës ndaj Paige për mbështetjen që i ka ofruar gjatë gjithë këtyre viteve.
"Jam pafundësisht mirënjohës për gjithçka që ajo ka bërë për mua dhe familjen tonë. Ajo i la mënjanë ëndrrat e saj që unë të arrija të miat dhe ajo gjithmonë ka qenë mbështetja ime më e madhe. Ky respekt dhe miqësi e ndërsjellë do të mbeten përgjithmonë. Ne mezi presim të vazhdojmë të punojmë së bashku në Muniz Racing dhe të rrisim djalin tonë me të njëjtën frymë ekipi dhe dashuri që kemi ndarë gjithmonë", tha ai.
Së fundmi, ai tha se po e mbyllin këtë kapitull të jetës së tyre me mirënjohje, ndërsa po e presin të riun me optimizëm, kryesisht për shkak të djalit të tyre.
“Mbyllim një kapitull me mirënjohje dhe hapim një të ri me besim në një të ardhme të ndritur, si për ne individualisht ashtu edhe për djalin tonë”, shkroi ai, duke i kërkuar publikut të respektojë privatësinë e tyre pasi nuk do të bënte deklarata të mëtejshme në lidhje me divorcin.
Frankie Muniz dhe Paige Price u takuan në vitin 2016, u fejuan dy vjet më vonë dhe u martuan në një ceremoni intime në vitin 2019. Ata patën një festë më të madhe dasme një vit më vonë dhe mirëpritën në jetë djalin e tyre Mauz në mars të vitit 2021.
Muniz fitoi famë botërore me rolin e tij kryesor në serialin "Malcolm in the Middle", i cili u transmetua nga viti 2000 deri në vitin 2006. Gjatë karrierës së tij, ai luajti edhe në filma të tillë si "Agent Cody Banks", "Zebra Runner" dhe "Dangerous Neighborhood".
Ai e la përkohësisht karrierën e tij si aktor në plan të dytë në vitin 2008, me qëllim që t'i përkushtohej garave me makina. Sot, ai performon në NASCAR Craftsman Truck Series, dhe së fundmi është rikthyer në rolin e Malcolm në vazhdimin me katër pjesë "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", i cili do të jetë i disponueshëm në platformën Disney+. /Telegrafi/